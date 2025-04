“Cidadão vai ser atendido em condição igual aos melhores centros privados do mundo; estrutura é a mais moderna”, afirma presidente do Einstein

O Governo de Mato Grosso, Governo Federal e prefeituras entregam, em parceria, 768 moradias e também lançam mais 3.645 nas cidades de Lucas do Rio Verde e Sinop nesta quinta-feira (24.4). O Estado subsidia as entradas de financiamento dos imóveis pelo programa SER Família Habitação.

Em Sinop, serão entregues às 9h as etapas 1 e 3 do Residencial Nico Baracat, que totalizam 576 unidades habitacionais. Na cidade, também acontece o lançamento do Residencial Rodhivi Morada do Bosque, com 1.645 moradias. O aporte do Governo de Mato Grosso é de R$ 2,6 milhões por meio do SER Família Habitação. As entregas ocorrem por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), do Governo Federal, que subsidia as parcelas da casa para famílias de baixa renda no programa Minha Casa Minha Vida.

Já em Lucas do Rio Verde, serão entregues 192 apartamentos que integram o primeiro módulo do Condomínio Águas do Cerrado, às 15h. Na mesma cidade também será lançado o empreendimento Residencial Jardim Esperança I, com 2 mil unidades. As moradias são entregues pela modalidade Entrada Facilitada do programa SER Família Habitação, que pode se somar aos demais benefícios do programa Minha Casa Minha Vida e o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O secretário Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Augusto Rabelo, e o governador Mauro Mendes estarão presentes na cerimônia.

Serviço

Entrega do Residencial Nico Baracat e lançamento do Residencial Rodhivi Morada do Bosque – Sinop

Horário: 9h

Local: av. Projetada, 1 – S/N

Entrega do Condomínio Águas do Cerrado – Lucas do Rio Verde

Horário: 15h

Local: Local: Av. das Nações – Parque das Américas

Lançamento do empreendimento Residencial Jardim Esperança I – Lucas do Rio Verde

Horário: 15h

Local: Plantão de Vendas da Construtora Pacaembu – Av. Pau Brasil, s/n, bairro Jardim Primavera.

Fonte: Governo MT – MT