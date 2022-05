Cidade histórica do Maranhão se prepara para Festa do Divino

Após uma pausa de dois anos por causa da pandemia, a tradicional Festa do Divino Espírito Santo volta a ser realizada a partir de de amanhã (25) e segue até o dia 6 de junho, na cidade histórica de Alcântara (MA), situada a 22 quilômetros da capital São Luís.

Figuras simbólicas da festa como mordomos, caixeiras e a Imperatriz do festejo, além de moradores e turistas, estarão circulando pelas ladeiras, becos e casarões do município, que detém o título de Monumento Nacional, pela sua importância histórica.

Realizada também em outras cidades do país, a Festa do Divino une religiosidade, cultura e história, gira em torno de um grupo de crianças e adultos, geralmente ligados à comunidade, chamado império ou reinado. Elas são vestidas e tratadas como nobres durante os dias da festa, com refeições fartas, decoração requintada e vestimentas luxuosas.

Outra figura importante e tradicional da Festa do Divino são as caixeiras, senhoras devotas que cantam e tocam caixa acompanhando todas as etapas da cerimônia e que conhecem todos os detalhes do ritual e do repertório musical da festa.

No site e nas redes sociais da prefeitura de Alcântara é possível saber a programação diária que, além dos tradicionais banquetes, tem missas, cortejos, feiras, exposições e oficinas de toque de caixa.

