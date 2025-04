Cidade Limpa: Limpurb intensifica trabalhos em avenidas principais da capital

A Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP) prorrogou o cronograma do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025, destinado ao recrutamento e seleção de profissionais que atuarão sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A previsão inicial era que o resultado fosse divulgado em 11 de abril, mas a nova data de publicação foi reagendada para o dia 30 de abril. A prorrogação foi necessária devido ao alto número de inscritos e, consequentemente, à demanda para avaliação dos currículos. Ao todo, foram 6.430 inscritos.

A prorrogação foi oficializada por meio de publicação na edição da última quinta-feira (10) da Gazeta Municipal de Cuiabá. Com a alteração, o período para interposição de recursos administrativos será de 26 a 27 de abril, garantindo aos candidatos o direito de contestar eventuais inconsistências nos resultados.

O edital prevê a contratação de profissionais de níveis médio, técnico e superior, que poderão atuar tanto no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) quanto no Hospital São Benedito (HMSB). A seleção está sendo conduzida pela área de Gestão de Pessoas da ECSP, com validade inicial de 90 dias, podendo ser prorrogada por igual período, conforme a necessidade da administração pública.

Entre os cargos ofertados, destacam-se: médicos especialistas (cardiologista, pediatra, cirurgião vascular, entre outros): salário de R$ 7.422,33 para 20h semanais; enfermeiro assistencial: R$ 3.077,96 para 40h semanais; técnico de Enfermagem: R$ 2.258,27 para 40h semanais; farmacêutico: R$ 5.755,72 para 40h semanais; fonoaudiólogo: R$ 3.859,09 para 20h semanais; oficial Administrativo (recepcionista, porteiro, manutenção): R$ 2.238,83 para 40h semanais.

Os candidatos aprovados serão convocados conforme a demanda da administração, por meio da publicação de Atos Convocatórios na Gazeta Municipal de Cuiabá.

A ECSP reforça que todas as informações, atualizações e comunicados referentes ao processo seletivo devem ser acompanhadas exclusivamente pelo site da Gazeta Municipal: https://gazetamunicipal.cuiaba.mt.gov.br/.

#PraCegoVer

A imagem ilustra a fachada do Hospital Municipal de Cuiabá. A unidade possui as cores verde e amarela.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT