Cidades gaúchas vão receber mais R$ 701 mil para combater seca

O Museu da Imagem e do Som (MIS) inaugurou nesta sexta-feira (3) duas exposições: Rádio no Brasil e Padre Landell: o Homem que Inventou o Futuro. As mostras reúnem fotos, documentos, instalações interativas, equipamentos e aplicativo sobre a história do rádio. A visitação é gratuita: de terça a sexta-feira, das 11h às 20h; e sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h.

Rádio no Brasil apresenta uma linha do tempo interativa. No percurso, os visitantes conferem equipamentos, fotografias e um aplicativo que permite acesso para conteúdos extras, como trechos de 14 depoimentos colhidos exclusivamente para a exposição, que posteriormente integrarão o Acervo MIS.

O gerente cultural do MIS, Renan Daniel, revela o que o público pode ver na exposição. “No espaço onde a gente menciona os cantores e as cantoras do rádio, o público vai poder acessar as canções favoritas desses artistas e a biografia deles. A instalação da linha do tempo dos rádios, o público pode ver, década a década, quais foram os maiores hits que mais tocaram no rádio. A cada espaço da exposição há interatividades diferentes e também não tecnológicas, que também é bem divertida e envolvente para o público.”

Os programas de notícias e humor, as transmissões das partidas de futebol e as radionovelas também são abordados na exposição. O público pode conhecer ainda os aparelhos de rádio de diferentes décadas, itens pertencentes ao próprio acervo do museu. “Os destaques ficam com os modelos Capela, da década de 1930, que além de serem bem raros e específicos, eles são esteticamente muito bonitos, eram elementos que decoravam as casas das pessoas também”, frisa Daniel.

A mostra tem consultoria de conteúdo de Milton Parron, pesquisa e redação do jornalista Maurício Nunes e parceria institucional com Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado São Paulo (AESP), Grupo Bandeirantes de Comunicação e Museu Brasileiro de Rádio e Televisão.

Padre Landell: o Homem que Inventou o Futuro

Integrada à Rádio no Brasil, a exposição Padre Landell: o Homem que Inventou o Futuro apresenta o brasileiro responsável pela invenção precursora ao rádio. Entre os destaques está o transmissor de ondas (wave transmitter), peça produzida em tamanho real, pelo colecionador Marco Aurélio Cardoso de Moura, com base nos escritos de Landell.

Para o gerente cultural do MIS, o que mais pode surpreender o público nesta exposição é ver que a evolução tecnológica não para “e que o rádio, apesar de ser de ter 100 anos, é ainda muito presente para as pessoas”.

Na avaliação de Daniel, também chama a atenção “que um padre brasileiro, Roberto Landell de Moura, foi responsável pelo primeiro experimento do que veio se tornar o rádio, é muito interessante ver também como ele já previa nos estudos dele, o que depois foi a rede sem fio de internet, por exemplo. É algo bem surpreendente que a exposição revela para o público”.

Em parceria com o Instituto de Física da Universidade de São Paulo (USP), a exposição apresenta uma instalação interativa, com experimentos simples, para ilustrar as descobertas de físicos e inventores, contemporâneos de Landell, que contribuíram para a evolução tecnológica do rádio.

Outros atrativos da exposição são os documentos originais do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, a patente registrada por Landell nos Estados Unidos, esquemas e estudos preliminares de seus experimentos e diários originais. A curadoria é da pesquisadora Helena Tassara e do biógrafo Hamilton de Almeida.

MIS

O Museu da Imagem e do Som de São Paulo é uma instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Inaugurado em 1970, sua coleção possui mais de 200 mil itens, como fotografias, filmes, vídeos e cartazes. Além de grandes exposições nacionais e internacionais, oferece programas culturais para todos os públicos: cinema, dança, música, vídeo e fotografia.

Serviço:

Exposições Rádio no Brasil e Padre Landell: o Homem que Inventou o Futuro

Data: 3 de março a 16 de abril de 2023

Horário: terça a sexta, de 11h às 20h; finais de semana e feriados de 10h às 19h

Local: Espaço Expositivo 1º andar – MIS – Avenida Europa, 158, Jardim Europa

Classificação: livre

Entrada gratuita