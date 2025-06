Cinco condutores são presos durante Operação Tolerância Zero Sobre Duas Rodas em Várzea Grande

O Hospital Metropolitano, mantido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) em Várzea Grande, realizou 25 cirurgias gerais neste sábado (28.6), em um mutirão para dar celeridade aos atendimentos. Foram realizados 20 procedimentos de colecistectomia (retirada de vesícula), três de hernioplastias (hérnia) e dois de exérese de cisto dermoide (retirada de cisto sebáceo).

Este foi o sexto mutirão de cirurgias que o Hospital Metropolitano realizou neste ano. No total, até agora, foram 179 operações. Todos os cidadãos atendidos aguardavam por cirurgias via Sistema de Regulação.

O mutirão deste sábado atendeu pacientes com idades entre 31 e 91 anos, de Alto Paraguai, Arenápolis, Aripuanã, Colíder, Colniza, Cuiabá, Figueirópolis d´Oeste, Juara, Juína, Juruena, Nossa Senhora do Livramento, Pontes e Lacerda, São José do Rio Claro, Sinop e Várzea Grande.



A autônoma Fabiana Alves da Silva, 43 anos, uma das contempladas, estava aliviada e esperançosa para entrar na sala de cirurgia e retirar a vesícula devido às pedras e por saber que, em breve, não terá dor nenhuma e poderá voltar às suas atividades.

“Estou esperando desde outubro do ano passado e, graças a Deus, já fui chamada. É porque ficar com dor muito tempo esperando não dá né. Então, graças a Deus, fui chamada logo. Se Deus quiser já já a gente está na ativa de novo”, disse Fabiana.

Ela contou que foi bem orientada pelo médico sobre os cuidados no pós-operatório, como uma dieta sem gordura que terá que fazer nas primeiras semanas, e que terá vida normal depois disso.

Segundo a diretora do Hospital Metropolitano, Cristiane de Oliveira, essas são cirurgias rápidas e que não demandam tempo prolongado de internação e por isso podem ser feitas no formato de mutirão.

“O trabalho conjunto da equipe foi fundamental na articulação com os pacientes e as prefeituras para organizar o agendamento e realizar tantas cirurgias no mesmo dia. É que todos os funcionários são muito bem treinados para atender os cidadãos com eficiência e, assim, dar mais qualidade de vida para eles”, explicou Cristiane.

O médico e cirurgião-geral Douglas Dolce Domingues destacou que a estrutura do hospital permite essa alta capacidade de operações simultâneas de baixas e médias complexidades para tentar diminuir a espera por cirurgias no Estado.

“Esses mutirões agilizam por ser um número bom de pacientes que são operados e a gente consegue resolver em curto prazo. A gente atende os usuários de todos os municípios de Mato Grosso, do interior, na Baixada Cuiabana e de todos os lugares que for necessário”, ressaltou.

De acordo com o médico, a maior dificuldade é conseguir um número suficiente de pacientes aptos para a cirurgia, devido à burocracia no processo de diagnóstico e encaminhamento dos municípios. Por isso, as prefeituras podem se organizar para levar mais pacientes para serem operados nesses mutirões, que o Hospital Metropolitano conseguirá atender bem.

“São cinco salas cirúrgicas no hospital e a gente atua em todas elas. Aqui dentro, o paciente estando apto, não temos dificuldade nenhuma. A gente está aqui para executar e consegue executar com perfeição e, graças a Deus, sem complicações”.

Domingues destacou ainda que essas cirurgias melhoram a vida dos pacientes, aliviando dores, no caso da retirada de vesícula, e permitindo o retorno às atividades normais, no caso da hérnia.



É importante que os pacientes que precisam ser operados em Mato Grosso mantenham o cadastro do Sistema Único de Saúde (SUS) atualizado para que, quando contemplados com a cirurgia, possam ser contactados sem dificuldades.

A equipe que trabalhou na ação é composta por cinco médicos cirurgiões e cinco médicos residentes, quatro anestesistas, 10 técnicos de enfermagem e dois enfermeiros.

Fonte: Governo MT – MT