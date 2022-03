Cine Cult vai reunir dezenas de mulheres no cinema neste sábado (26) no Várzea Grande Shopping

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEMMADRS) deu início na última quarta-feira, 23, às ações do Projeto “Plantar e Cuidar” de 2022. As atividades do projeto foram desenvolvidas junto aos alunos da “EMEB Vereador Estevão Ferreira da Cunha”, localizada no distrito de Souza Lima.

De acordo com a equipe da Educação Ambiental da Smecel, o projeto tem o objetivo de proporcionar aos alunos conhecimentos e reflexões no intuito de oportunizar práticas educativas no plantio e no cuidado assim como a valorização da importância dos parques urbanos como essenciais na melhoria da qualidadede vida da população.

Segundo a diretora da escola, Danúbia de Assunção Lopes “essas ações de sensibilização, dos espetáculos teatrais e o plantio de mudas são importantes para tornar os alunos mais conscientes, instigando os jovens a cuidar do seu bairro, da cidade, começando pela própria escola”.

O aluno Brayan Guilherme do 1º ano, participante das atividades disse “tudo que fazemos com a natureza vai retornar para nós mesmos, por isso devemos cuidar do meio ambiente”.

O secretáriode Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Célio Santos, enfatizou que a arborização em espaços urbanos que sua pasta está realizando em parceira com a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, juntamente com outros parceiros, vai permitir o aperfeiçoamento da convivência e melhoria na qualidade de vida da população a partir do bem estar estético, observação da fauna e da flora, atividade física e conforto térmico.

O secretário Silvio Fidelis destacou que essas atividades pedagógicas realizadas em parceria com as demais Secretarias Municipais que envolvem a natureza, permitem aos alunos uma profunda reflexão, ampliando a percepção sobre a convivência harmoniosa com o meio ambiente e os seus benefícios. Para ele, as atividades do Projeto “Plantar e Cuidar” junto às escolas fomenta as ações de preservação de alunos, família e comunidade escolar à preservação das áreas verdes, como os parques e os espaços públicos para o lazer, a leitura, a prática esportiva e o convívio familiar.

Em 2022, o Projeto “Plantar e Cuidar” vai contemplar alunos de 12 escolas municipais com atividades de sensibilização, oficinas e aulas de campo no Parque Bernardo Berneck, com trilha ecológica orientada pelos técnicos da SMECEL e SEMMADRS finalizando sempre com um piquenique.

As escolas que irão ser atendidas pelo Projeto são as EMEBs: Maria Pedrosa de Miranda; Euraíde de Paula; Mário Antunes de Almeida; Padre Luis Maria Ghisoni, Luiz Reveles Pereira, Apolônio Frutuoso da Silva, Júlio Correa, Abdala José de Almeida, Senhora Dirce Leite e Antônio Salústio Areais.