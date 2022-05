Cine Rodas exibe curtas-metragens e animações ao ar livre em Cuiabá

O prazo para inscrições do processo seletivo simplificado de contratos temporários, elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), se encerra na próxima segunda-feira (6), às 23h59 minutos, no site oficial do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon), por meio do endereço eletrônico: www.selecom.org.br. Mais de 940 vagas serão ofertadas para contratação imediata e 1.875 para cadastro reserva.

As inscrições serão efetivadas com a devida emissão do comprovante de inscrição no certame, após o pagamento de boleto bancário no valor de R$ 40,00 para as funções cujo pré-requisito seja o nível superior e superior com especialização e R$ 35 para as funções cujo pré-requisito seja o nível médio técnico e o nível médio.

As vagas imediatas destinadas para pessoas com formação em Nível Médio são para as seguintes funções: Administrativo, Motorista de Ambulância, Vigilante, Maqueiro, Pedreiro, Pintor, Servente, Eletricista, Armador, Mestre de Obras. As vagas com exigência de formação de Nível Médio Técnico são: Gesseiro, Técnico de Enfermagem, Técnico em Farmácia, Técnico em Saúde Bucal e Técnico em Segurança do Trabalho.

As funções para contratação imediata, com exigência de formação de Nível Superior são: Analista de Rede, Analista de Sistemas, Enfermeiro do Trabalho, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro do Trabalho, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Profissional de Nível Superior e Terapeuta Ocupacional. As vagas com exigência de formação de Nível Superior com Especialização são: Médico – Broncoscopista, Médico – Cardiologista, Médico – Cirurgião Geral, Médico – Cirurgião Vascular, Médico – Clinico Geral, Médico – Dermatologista, Médico – Endocrinologista, Médico – Gastroenterologista, Médico – Ginecologista, Médico – Hematologista, Médico – Hepatologista, Médico – Infectologista, Médico – Intensivista, Médico – Nefrologista, Médico – Neuropediatra, Médico – Oftalmologista, Médico – Ortopedista, Médico – Otorrinolaringologista, Médico – Pediatra, Médico – Pneumologista, Médico – Psiquiatra, Médico – Reumatologista, Médico – Ultrassonografista, Médico – Urologista, Médico do Trabalho, Médico Auditor e Médico Regulador.

Para estas funções, além da comprovação de graduação da função a ser exercida, será exigida a comprovação de Certificado de Residência Médica na especialidade.

O processo seletivo será realizado em etapa única, com Avaliação de Títulos, de caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos deverão enviar cópias dos seus títulos, conforme a função escolhida, somente via Upload, através do site www.selecon.org.br. A documentação será analisada e pontuada pela Banca de Avaliação de Títulos.

Os contratos temporários terão vigência máxima de 2 anos, podendo ser prorrogados por igual período para atender excepcional interesse público, certificado pela autoridade competente.