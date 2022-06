Cine Rodas exibe curtas-metragens e animações na Praça Cultural do CPA II

Representando a gestão Emanuel Pinheiro, o vice-prefeito de Cuiabá, José Roberto Stopa, participou, na noite de quinta-feira (2), da solenidade de comemoração do Dia do Líder Comunitário Mato-grossense. No evento, Stopa destacou o papel fundamental que o segmento tem exercido na busca pelo desenvolvimento urbano da Capital.

“O movimento comunitário aproxima a Prefeitura dos bairros, mostrando a realidade e nos ajudando a trabalhar de forma mais eficiente para a resolução das demandas. Com essa parceria fortalecida conseguimos promover ações de desenvolvimento em toda cidade. Por isso, é tão fundamental ter esse segmento ao nosso lado”, comenta o vice-prefeito.

Por conta dos serviços prestados ao movimento comunitário de Cuiabá, Stopa foi contemplado com o Título de Excelência Comunitária. Além dele, o próprio prefeito Emanuel Pinheiro também foi lembrado, o secretário de Governo, Luis Claudio, e ainda o diretor geral da Limpurb, Júnior Leite, que recebeu uma moção de aplausos.

“Essa é uma honraria entregue somente àqueles que praticam uma boa gestão pública e asseguram uma participação social nas decisões. Por isso, é extremamente gratificante ter sido lembrado por essa iniciativa do movimento comunitário. Isso mostra que estamos no caminho certo”, completa Stopa.

O evento foi realizado na sede da União Coxiponense de Associação dos Moradores (UCAM) e contou com a participação de mais de 500 líderes comunitários, incluindo representantes de cidades do interior de Mato Grosso. O Dia do Líder Comunitário Mato-grossense foi estabelecido pela Lei nº 9.235/2009.

O presidente da Federação Mato-grossense das Associações de Moradores de Bairros (FEMAB), Walter Arruda, comenta que a gestão Emanuel Pinheiro tem sido uma grande parceira do movimento comunitário. Segundo ele, desde o primeiro mandato do prefeito, o segmento tem conseguido exercer uma voz ativa dentro do Município.

“Hoje a Prefeitura de Cuiabá é um braço forte do movimento comunitário, sempre com portas abertas para receber e ouvir aqueles que vivem o dia a dia dos bairros. Por isso, estamos vendo uma gestão que consegue acertar tanto em suas decisões. Vamos continuar fortalecendo essa parceria”, pontua Walter.