CINE SENAR LEVA ENTRETENIMENTO PARA O INTERIOR DE MATO GROSSO

Fortalecimento Institucional Aprosoja-MT promove palestras técnicas para alunos do curso de Agrocomputação A aula extracurricular foi realizada na sede da entidade nesta quarta-feira (04)

04/05/2022

Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT), por meio da gerência de Tecnologia da Informação e Projetos, recebeu nesta quarta-feira (04.05), cerca de 20 alunos do curso de Agrocomputação, da Faculdade de Tecnologia SENAI Mato Grosso, com o objetivo de unir os ensinos teóricos sobre o agro em sala de aula com a prática.

Os gestores das áreas técnicas da Aprosoja-MT fizeram apresentação institucional sobre Sustentabilidade, Política Agrícola, Defesa Agrícola e Tecnologia da Informação e Projetos. Todos voltados para a importância e os impactos do setor do agro e os desafios a serem superados por meio da tecnologia. Também foram apresentados aos estudantes os projetos e ações da entidade.

Para o gerente de Tecnologia da Informação e Projetos da Aprosoja-MT, Renner Esser, fizemos essa parceria com a Fatec com objetivo de promover um dia de imersão aos alunos e mostrar os inúmeros projetos voltados ao agro e conhecer o que já está sendo desenvolvido na área. Também mostramos aos estudantes um panorama geral sobre temas como inovações e panorama das tecnologias mais visadas no cenário do agronegócio brasileiro, para que eles possam desenvolver novas soluções e novos tipos de sistemas voltados para as necessidades do agro”, declarou Esser.

De acordo com o coordenador do curso de Agrocomputação da Fatec, Abraão Nazário, esse é um momento muito importante para os alunos. “Nós, na faculdade, ensinamos ao aluno todo processo produtivo, as tecnologias, produções que são implementadas e ele veem as necessidades de desenvolvimento. E a Aprosoja-MT dentro desse processo do plantio, da colheita mostra o que estão utilizando e quais são os principais problemas e desafios. Quando eles voltam para academia vão criar projetos integradores, pensar em soluções e desenvolver aplicativos mais próximo às demandas do produtor”, declarou o coordenador.

Aluna do curso de Agrocomputação, Alessandra Rubia, disse que gostou muito da aula extracurricular. “Estou gostando bastante e é muito importante para gente do curso de Agrocomputação esse conhecimento adquirido aqui na Aprosoja-MT, porque a gente vê a demanda do mercado agrícola e o que precisamos focar dentro do nosso conteúdo. No futuro, iremos mexer com todas as geotecnologias, programações e essa aula vai nos dar um norte para onde devemos focar”, enfatizou a estudante.