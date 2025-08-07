MATO GROSSO
Cine Teatro recebe o documentário “The Ball”, exibido pela primeira vez no Brasil
O Cine Teatro recebe, nesta quinta-feira (7.8), a partir das 19h, o documentário “The Ball”, que será exibido pela primeira vez no Brasil.
O documentário norte-americano é um retrato potente da cultura ballroom contemporânea, centrado na lendária House of Mizrahi, uma das casas mais respeitadas da cena mundial. Narrado por Jack Mizrahi, o documentário celebra a força coletiva, os afetos e a resistência de corpas LGBTQIAPN+, com locações que vão da Nova York underground à grandes palcos internacionais.
A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados aqui
A estreia marca um momento histórico para a cena ballroom no país, sendo fruto de um projeto independente idealizado e produzido por Lua Mizrahi, artista e ativista de Mato Grosso. “The Ball” ainda conta com a direção de Malgorzata Saniewska.
Serviço:
Exibição do documentário “The Ball”
Data: 07 de agosto (quinta-feira)
Horário: 19h
Local: Cine Teatro Cuiabá – Sala Anderson Flores
Entrada gratuita – garanta seu ingresso em: abre.ai/theballingresso
Menor Preço ajuda consumidores a economizar no presente do Dia dos Pais
O Dia dos Pais está entre as datas comemorativas mais importantes para o comércio varejista, com aumento expressivo das vendas. Com a proximidade da data, marcada para 10 de agosto, cresce a procura pelo presente ideal com o melhor custo-benefício. Para ajudar os consumidores na hora da compra, a Secretaria de Fazenda (Sefaz) disponibiliza a ferramenta Menor Preço, integrada ao programa Nota MT.
A ferramenta permite consultar e comparar os preços praticados pelos estabelecimentos comerciais, tendo como base as notas fiscais eletrônicas emitidas. A pesquisa pode ser feita de forma rápida e prática, pelo celular ou computador, antes mesmo de ir às compras.
De acordo com levantamento da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá (CDL), realizado pelo Núcleo de Inteligência de Mercado, os itens mais procurados para este Dia dos Pais são roupas (44,2%), perfumes e cosméticos (34,1%), calçados (14,9%), acessórios (5,7%) e eletrônicos (3,3%). Todos esses produtos podem ser pesquisados diretamente na ferramenta do Menor Preço.
A consulta pode ser feita em qualquer município de Mato Grosso. Para isso, basta acessar o site ou aplicativo do Nota MT, selecionar a opção “Menor Preço” e digitar o nome ou escanear o código de barras do produto. O resultado apresenta os preços praticados recentemente, além de informações como nome da empresa, endereço e data da venda.
Para se ter uma ideia da variação de preços, ao pesquisar, por exemplo, o item “camisa manga curta” na região de Cuiabá, é possível encontrar valores que vão de R$ 59,90 a R$ 429,90. Para obter um resultado mais assertivo, é importante que o consumidor descreva o produto desejado com maior detalhe possível, usando os parâmetros de busca como palavras chaves, município (localização), período em dias e valor máximo e mínimo.
Além de auxiliar o consumidor, o Menor Preço também oferece vantagens ao comércio local. O secretário adjunto de Projetos Estratégicos da Sefaz, Vinicius Simioni, destaca que a ferramenta funciona como uma vitrine para os estabelecimentos que emitem os documentos fiscais regularmente.
“É uma ferramenta muito importante também para os lojistas. Ela funciona como uma propaganda gratuita. Ao emitir a nota fiscal, o comerciante pode atrair mais clientes por oferecer o melhor preço de determinado produto”, ressalta.
Para os consumidores cadastrados no programa, os benefícios vão além da economia. Ao exigir a nota fiscal e solicitar a inclusão do CPF na nota, o cidadão concorre aos prêmios mensais de até R$ 100 mil, indica uma instituição social para receber o equivalente a 20% do valor da premiação e ainda ganha desconto no IPVA.
Seciteci lança projeto para integrar artes e educação Física no currículo das escolas técnicas
A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) realiza, até esta quinta-feira (7.8), o 1º Encontro Arteduf: Arte e Educação Física na Educação Profissional e Tecnológica. O objetivo é reunir professores das duas áreas que vão atuar nas 17 Escolas Técnicas Estaduais (ETECs) de Mato Grosso.
O encontro foi iniciado nesta quarta-feira (6.8), em Cuiabá, e marca o início de um projeto inédito na rede das escolas técnicas que incorpora de forma estruturada as duas áreas à rotina da Educação Profissional e Tecnológica (EPT).
A iniciativa surge na modalidade de concomitância intercomplementar, que permite ao estudante do ensino médio cursar, simultaneamente, uma formação técnica e a educação básica.
No lançamento do encontro, o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Allan Kardec, destacou que o Arteduf é um passo importante para consolidar a integralidade da formação nas ETECs.
“Queremos que nossas escolas sejam um espaço completo, que unam o ensino técnico, a cultura, o esporte e a participação da comunidade. Isso fortalece vínculos e transforma a experiência escolar. O aluno pode levar essa energia para sua vida profissional e pessoal”, afirmou Allan.
O superintendente de Educação Profissional e Tecnológica da Seciteci, Ederson Andrade, ressaltou que o acesso à arte e ao esporte é um direito previsto na Constituição Federal. “Cabe ao Estado garantir espaços para a prática esportiva e o acesso às linguagens artísticas. Não se trata apenas dos nossos alunos, mas também da comunidade. Em muitas escolas, mesmo sem a quadra, é possível realizar atividades em praças, parques ou espaços parceiros”, explicou.
A coordenadora de Educação Profissional e Tecnológica da Seciteci, Girlayne Santos Menezes, reforçou a importância do trabalho desses professores. “Esperamos que cada docente leve novas práticas para fortalecer o vínculo com a escola e com a comunidade, envolvendo todos os alunos das ETECs”, disse.
Coordenador do projeto, o professor Alex Teixeira apresentou as diretrizes para o desenvolvimento das atividades, que incluem planejamento pedagógico integrado, definição de núcleos de prática esportiva e artística, relatórios bimestrais e aquisição de materiais específicos. A proposta prevê ainda eventos internos, culminâncias semestrais e atividades abertas à comunidade nos fins de semana.
As metas futuras incluem a realização dos Jogos das ETECs e de festivais de arte regionais, programados para ocorrer anualmente em diferentes regiões do estado. Esses eventos vão reunir estudantes, famílias e comunidades em apresentações culturais e competições esportivas, fortalecendo a integração entre escola e território.
“Para viabilizar essas ações, o projeto prevê estratégias adaptadas à realidade de cada unidade e parcerias locais para uso de espaços públicos ou de instituições parceiras”, disse o coordenador Alex.
Além de marcar o lançamento, o encontro é também um momento de formação para os professores de artes e educação física que vão atuar no projeto. Durante os dois dias de encontro, eles participam de grupos de trabalho para definir estratégias de implantação nas 17 ETECs e assistem a palestras com especialistas renomados nas duas áreas, reforçando o compromisso da Seciteci com a qualificação dos profissionais envolvidos.
