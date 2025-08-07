Cine Teatro recebe o documentário “The Ball”, exibido pela primeira vez no Brasil

O Dia dos Pais está entre as datas comemorativas mais importantes para o comércio varejista, com aumento expressivo das vendas. Com a proximidade da data, marcada para 10 de agosto, cresce a procura pelo presente ideal com o melhor custo-benefício. Para ajudar os consumidores na hora da compra, a Secretaria de Fazenda (Sefaz) disponibiliza a ferramenta Menor Preço, integrada ao programa Nota MT.

A ferramenta permite consultar e comparar os preços praticados pelos estabelecimentos comerciais, tendo como base as notas fiscais eletrônicas emitidas. A pesquisa pode ser feita de forma rápida e prática, pelo celular ou computador, antes mesmo de ir às compras.

De acordo com levantamento da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá (CDL), realizado pelo Núcleo de Inteligência de Mercado, os itens mais procurados para este Dia dos Pais são roupas (44,2%), perfumes e cosméticos (34,1%), calçados (14,9%), acessórios (5,7%) e eletrônicos (3,3%). Todos esses produtos podem ser pesquisados diretamente na ferramenta do Menor Preço.

A consulta pode ser feita em qualquer município de Mato Grosso. Para isso, basta acessar o site ou aplicativo do Nota MT, selecionar a opção “Menor Preço” e digitar o nome ou escanear o código de barras do produto. O resultado apresenta os preços praticados recentemente, além de informações como nome da empresa, endereço e data da venda.

Para se ter uma ideia da variação de preços, ao pesquisar, por exemplo, o item “camisa manga curta” na região de Cuiabá, é possível encontrar valores que vão de R$ 59,90 a R$ 429,90. Para obter um resultado mais assertivo, é importante que o consumidor descreva o produto desejado com maior detalhe possível, usando os parâmetros de busca como palavras chaves, município (localização), período em dias e valor máximo e mínimo.

Além de auxiliar o consumidor, o Menor Preço também oferece vantagens ao comércio local. O secretário adjunto de Projetos Estratégicos da Sefaz, Vinicius Simioni, destaca que a ferramenta funciona como uma vitrine para os estabelecimentos que emitem os documentos fiscais regularmente.

“É uma ferramenta muito importante também para os lojistas. Ela funciona como uma propaganda gratuita. Ao emitir a nota fiscal, o comerciante pode atrair mais clientes por oferecer o melhor preço de determinado produto”, ressalta.

Para os consumidores cadastrados no programa, os benefícios vão além da economia. Ao exigir a nota fiscal e solicitar a inclusão do CPF na nota, o cidadão concorre aos prêmios mensais de até R$ 100 mil, indica uma instituição social para receber o equivalente a 20% do valor da premiação e ainda ganha desconto no IPVA.

Fonte: Governo MT – MT