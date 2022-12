Cine Teatro recebe quatro espetáculos neste fim de semana

A caranava da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel) chega a Cáceres no próximo dia 15 de dezembro, com a programação do MT Criativo na Estrada e Báyò – que trabalha o desenvolvimento do empreendedorismo negro. No dia 16 é a vez de Vila Bela da Santíssima Trindade receber a programação (na Câmara Municipal).

O programa do evento em ambas as cidades conta com a realização da pesquisa diagnostica sobre afroempreendedorismo com os artistas e empreendedores criativos. A pesquisa será realizada por meio de formulário e entrevistas presenciais com o público praticante.

Em seguida, a palestra sobre Economia Criativa aborda assuntos como profissionalização da cultura, MEI, tributos e previdência, elaboração e gestão de projetos culturais.

Em Cáceres, a programação é realizada no auditório da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – Seciteci, e conta com apresentações culturais. Com organização de Jaqueline França e Maria Nazaré, a abertura fica por conta da apresentação do Grupo Choradinho. Já no encerramento o evento apresenta a peça “A minha voz não cabe no silencia”, com direção de Romildo Alves.

“Mato Grosso Criativo na Estada é uma realização da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, por meio da Superintendência de Desenvolvimento da Economia Criativa. Já a Báyò é formação de mercado para empreendedores negros e seus negócios criativos e socioculturais”, destaca Keiko Okamura, superintendente de Desenvolvimento da Economia Criativa da Secel.

Fonte: GOV MT