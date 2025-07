Ciopaer aumenta em 200% número de operações aéreas e eleva apreensões de veículos, armas e drogas

Após o lançamento do programa Tolerância Zero Contra as Facções Criminosas, o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), ampliou em 200% o número de operações aéreas realizadas no primeiro semestre de 2025 em comparação com o mesmo período do ano passado.

Conforme balanço semestral do Ciopaer, vinculado à Secretaria de Segurança Pública (Sesp), as ações aumentaram de 80 para 237 de um período para o outro. O aumento das operações elevou significativamente a produtividade em diversas frentes de atuação.

A quantidade de entorpecentes apreendidos aumentou 620%, subindo de 1 tonelada no primeiro semestre de 2024 para 7,7 toneladas no primeiro semestre deste ano. O número de veículos recuperados subiu 260%, aumentando de 22 para 79 localizações. A quantidade de armas apreendidas aumentou 190% saindo de 10 para 29 armamentos retirados de circulação.

O coordenador do Ciopaer, tenente-coronel PM Ernesto Xavier Lima Junior, atribuiu o aumento das operações aéreas e, consequentemente, da produtividade ao lançamento do programa Tolerância Zero Contra as Facções Criminosas, em novembro do ano passado.

“O programa Tolerância Zero ampliou as ações das forças de segurança de enfrentamento à criminalidade em todo Estado, e o papel do Ciopaer é justamente dar apoio aéreo a essas ações garantindo efetividade e agilidade. O que levou ao aumento do número de operações e consequentemente a quantidade de drogas, armas e veículos apreendidas”, explicou.

Para o secretário Adjunto de Integração Operacional (Saiop), coronel PM Fernando Augustinho, o Ciopaer tem desempenhado um papel fundamental na efetividade dos resultados das ações das forças de segurança dentro do Programa Tolerância Zero.

“O apoio aéreo do Ciopaer traz efetividade e celeridade de ações complexas das forças de segurança, tornando a resposta de uma operação mais rápida e assertiva. Isso significa mais ocorrências sendo atendidas, maior presença das equipes policiais e o principal, a nossa população mais segurança em casa e nas ruas”, destacou.

Desde novembro do ano passado, o Governo do Estado iniciou a operação Tolerância Zero as facções criminosas, em um pacote de medidas integradas que intensificou as ações das forças de segurança para combater todos os tipos de crimes e para proteção e defesa do cidadão de Mato Grosso.

Fonte: Governo MT – MT