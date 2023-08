Ciopaer homenageia 47 personalidades que contribuem com missões aéreas da Segurança Pública

O Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) concedeu, na noite dessa quinta-feira (03.08), a “Medalha de Aviação Mérito Águia Uno” a 47 personalidades civis e militares que contribuíram com as missões da unidade especializada da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp). O evento contou com a presença do governador Mauro Mendes e da primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, que foi agraciada com a maior honraria da aviação da Segurança Pública.

A primeira-dama, Virginia Mendes, agradeceu o empenho de todos os servidores que atuam nas operações aéreas de proteção à vida e assistência social.

“Sou grata a todos os homens e mulheres que dedicam suas vidas pela aviação da Segurança Pública do nosso estado, de maneira especial. Agradeço todos os esforços nas missões reservadas ao salvamento de vítimas; nas missões sociais como ocorre em locais distantes para a entrega de alimentos; dentre outras ações que tanto nos honram com dedicação, compromisso e eficiência”, enfatizou.

O governador Mauro Mendes elogiou as missões desenvolvidas pelo Ciopaer durante a pandemia.

“Na nossa maior crise sanitária, o Ciopaer foi fundamental e tinha a importante missão de receber de Brasília, a tão esperada e valiosa vacina, e em 24 horas distribuir para os polos regionais para que chegasse aos 141 municípios de Mato Grosso”, destacou.

O governador também citou a aquisição de uma aeronave para a unidade especializada e da primeira ocorrência em que ela foi utilizada, para levar um morador do interior do Estado até o Paraná para um transplante de órgão, logo depois dele ter recebido um telefonema do Sistema Nacional de Transplantes (SNT) informando sobre a identificação de um doador.

“O cidadão chegou de carro em Cuiabá, pegou o primeiro voo e conseguimos enviá-lo a Curitiba e uma vida de muito sofrimento foi tirada naquele momento do coração dessa pessoa”, lembrou Mauro Mendes.

Ao agradecer a condecoração, a presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), desembargadora Clarice Claudino, destacou a parceria do Governo do Estado com o TJMT.

“O Poder Judiciário tem a sua parcela de compromisso nessa engrenagem, chamada Estado. Essa engrenagem bem conduzida que estamos vivenciando hoje, em uma época que tenho orgulho de ser mato-grossense, de estar em um estado em que somos reconhecidos como estado organizado, ordenho e principalmente com sua cúpula unida”, ressaltou.

O comandante do Ciopaer, tenente-coronel Ernesto Xavier de Lima Júnior, pontuou que nesse período de atividades nos 141 municípios de Mato Grosso, o Ciopaer tem levado esperança nas suas diversas missões. “O Ciopaer tem 17 anos de história, de bons serviços prestados a sociedade. Através do Governo do Estado, o Ciopaer tem levado esperança as pessoas que precisam de socorro, de resgate, transplante e transporte de órgão. O Ciopaer, além disso, ainda faz sua missão principal que é apoiar os órgãos de segurança pública”, destacou.

A medalha é a maior honraria da aviação da Segurança Pública do Estado destinada a personalidades que contribuíram expressivamente para as atividades relacionadas ao Ciopaer. Desde que foi instituída, em 3 de agosto de 2016, por meio do decreto 656, mais de 200 homenagens foram prestadas. Nesta 7ª edição, foram condecorados aqueles que atuaram em parceria com o Ciopaer ao longo do ano de 2022.

Confira a lista dos homenageados:

Primeira-dama de Mato Grosso Virginia Mendes

Desembargadora Clarice Claudino

Senador Jayme Campos

Coronel do Corpo de Bombeiros Militar, Luciana Bragança Brandão da Silva

Coronel do Corpo de Bombeiros Militar, Vivian Rizziolli Corrêa

Tenente Coronel PM, Waldiley Alencar Taques do Valle

Tenente Coronel PM, Sara Cristina da Silva

Tenente Coronel PM, Adonival Coelho de Souza Junior

Tenente Coronel PM, Rafael Dias Guimarães

Tenente Coronel PM, Cláudia Regina Soares

Tenente Coronel PM, Murilo Franco de Miranda

Tenente Coronel PM, Bruno Marcel Souza Tocantins

Tenente Coronel PM, Susane Tamanho

Tenente Coronel PM, Frederico Correa Lima Lopes

Tenente Coronel PM, Marcos Antônio Rodrigues de Amorim

Tenente Coronel PM, Wangles dos Santos Lino

Tenente Coronel PM, Monalisa Marcielle Furlan Toledo

Tenente Coronel PM, Alexandre Fontes Teixeira

Procurador-Geral de Justiça, Deosdete Cruz Junior

Maj Av Victor Hugo da Silva Lima

Major da PM Raissa Helena Amorim Farinha

Capitão do Corpo de Bombeiros, Felipe Karim Shiro

Capitão da PM, Michael Ferreira Berbel

Delegada de Polícia Civil, Daniela Silveira Maidel

Delegado de Polícia Civil, Rodrigo Bastos da Silca

Delegada de Polícia Civil, Juliana Chiquito Palhares

Delegado de Polícia Civil, Cláudio Alvarez Sant’ana

Delegado de Polícia Civil, José Carlos de Almeida Júnior

Presidente do Detran-MT, Gustavo Reis L. de Vasconcelos

Secretário Adjunto, Jean Carlos Gonçalves

Secretária Adjunta Lenice Silva dos Santos Barbosa

1º Tenente da Polícia Militar, José Maurício Neiva Alves

1º Tenente da Polícia Militar, Cristiano Franco de Miranda

Subtenente do Corpo de Bombeiros Militar, Maurício André Ely de Mattos

Subtenente do Corpo de Bombeiros Militar, Leandro Gustavo Alves

Sargento do Corpo de Bombeiros Militar, Natanael Mayer Junior

Sargento PM Danilo da Silva Cardoso

Sargento PM Francisco Oliveira Dutra

Investigador de Polícia Roberto Sales

Servidor Público Luiz Carneiro

Servidora Pública Alecy Alves

Servidora Pública Alessandra Cristina Ferreira de Moraes

Servidora Pública Daniely Beatrice Ribeiro do Lago

Presidente de Sindicato Thiago Stefanello Nogueira

Chefe de Departamento Josimar Bruno da Silva

Empresário Hélio Vicente

Empresário Márcio Matos

Fonte: Governo MT – MT