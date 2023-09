Ciosp celebra 21 anos de fundação com entrega de medalhas a personalidades civis e militares

Em celebração aos 21 anos de fundação, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), entregou a “Medalha Mérito das Comunicações da Segurança Pública”, na manhã desta quinta-feira (31). Receberam a medalha 21 personalidades civis e militares que contribuíram com os trabalhos desenvolvidos pela Superintendência. Outras nove personalidades receberam o troféu do Ciosp.

Homenageado com o troféu, o secretário de Segurança Pública, coronel PM César Roveri destacou os investimentos feitos pelo Governo do Estado na área de tecnologia e citou como exemplo o programa Vigia Mais MT, coordenado pelo Ciosp. “São 21 anos de existência, porém em 2023 demos um salto de qualidade. O programa Vigia Mais MT vem para colocar o estado dentro do mapa de observação, fiscalização, antecipação e solução de crimes. O grande exemplo que podemos usar é da cidade de Sorriso. Houve um homicídio e em minutos os suspeitos foram identificados e presos. As imagens captadas pelas câmeras do Vigia Mais MT estão no inquérito e servem como prova de crime”, disse.

Em sua fala, Roveri citou também a substituição dos rádios analógicos das forças de segurança para o sistema digital, cujo investimento é de R$ 90 milhões. “Estamos na etapa final e Mato Grosso será 100% digital”, frisou. “Temos também o botão do pânico nas escolas, dispositivo interligado ao Ciosp. Se acionado, a viatura mais próxima atende a ocorrência. Isso é uma inovação do Estado de Mato Grosso. A Segurança Pública e o Ciosp têm dado saltos de qualidade e avanço para atender bem o cidadão”, acrescentou.

Para o secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, além dos investimentos, o Governo conta com o comprometimento dos servidores públicos. “Uma gestão não se faz só com investimentos, em especial com as pessoas. E manter um time de pessoas compromissadas e dedicadas a poder contribuir com o Estado de Mato Grosso é um grande desafio. Os nossos números já demonstram que Mato Grosso está atingindo outro patamar em termos de segurança pública mesmo diante de todos desafios que temos”.

O superintende do Ciosp, delegado Cláudio Alvarez ressaltou a expansão do Ciosp em Mato Grosso. “Criado em 2002, o Ciosp está presente em Cuiabá, Rondonópolis, Cáceres e está no processo de construção nas cidades de Barra do Garças e Sinop, com investimento de mais de R$ 10 milhões feito pelo Governo do Estado para trazer mais segurança à população. Atendemos atualmente mais de 4 mil ligações de emergências por dia, gerando despacho de 900 ocorrências para as diversas instituições que compõe o Ciosp”.

Confira a lista dos homenageados com a medalha:

Primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes

Cel PM Héverton Mourett de Oliveira

Cel PM Cláudio Fernando Carneiro

Delegado de Polícia Valter Furtado Filho

Delegada de Polícia Daniela Silveira Maidel

Cel PM Francyanne Siqueira Chaves Lacerda

Delegado de Polícia Rodrigo Bastos da Silva

Cel BM Luciana Bragança Brandão da Silva

Delegado de Polícia Vitor Hugo Bruzulato Teixeira

Ten Cel PM Waldiley Alencar Taques do Valle Junior

Ten Cel PM Sara Cristina da Silva Borges

Ten Cel PM Thiago Vinícius Pinheiro da Silva

Sgt PM Ronilson Nunes da Cruz Junior

Sgt BM Wanderlei Martins Leão

Investigadora de Polícia Veridiana Leticia Doneda

Investigadora de Polícia Patrícia Lopes a Conceição Galdino

Investigador de Polícia Henrique Tadeu R. de Almeida Barbosa

Sgt PM Luiz Carlos Monteiro Salgado

Sgt PM Leonardo Reinildes Pinheiro

Sgt PM Siderlei José da Silva

Sgt PM Augusto César da Silva

Homenageados com o troféu Ciosp:

Secretário de Segurança Pública, coronel PM César Roveri

Secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia

Delegada-geral da Polícia Civil, Daniela Silveira Maidel

Comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Corrêa Mendes

Comandante do Corpo de Bombeiros coronel Alessandro Borges

Superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal, Arthur Nogueira

Promotor Mauro Zaque

Secretário-adjunto de Integração Operacional, coronel Fernando Carneiro Tinoco

Controlador Geral, Paulo Farias