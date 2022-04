Circuito Aprosoja inicia nesta segunda-feira (25.04) em Cláudia

Fotos: Ayrton Vignola/Fiesp

Brasília (20/04/2022) – A diretora de Relações Internacionais da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Sueme Mori, participou, na terça (19), do “Diálogo Empresarial”, realizado em São Paulo, com a presença da diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala.

O evento foi promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). A diretora-geral da Organização está no Brasil cumprindo uma agenda preparatória para a 12ª Conferência Ministerial (MC 12), que deve ser realizada no mês de junho, na Suíça.

Durante o Diálogo Empresarial, foram discutidas as prioridades do setor privado para a OMC e para a MC 12. Ngozi Okonjo-Iweala defendeu o sistema multilateral do comércio e a importância de existirem regras claras para todos os países, com o objetivo de garantir um comércio justo.

Em sua fala de abertura, Sueme Mori declarou que a CNA é totalmente favorável ao sistema multilateral do comércio e ao fortalecimento da OMC.

Ao falar sobre o agro, a diretora de Relações Internacionais da CNA citou a preocupação do setor com as regulamentações que vinculam sustentabilidade ambiental e comércio, especificamente em relação à exigência de diligência devida (due diligence), que estão sendo discutidas em alguns mercados, como a União Europeia.

“A nossa preocupação é que a compatibilidade dessas exigências com as regras da OMC seja avaliada e que as diferenças de desenvolvimentos entre os países, no momento de implementação desses regulamentos, sejam consideradas. Outro ponto de atenção é com o impacto nos custos de produção, especialmente para o pequeno e médio produtor rural”, explicou Sueme.

No evento, também foram defendidas a redução dos subsídios distorcidos ao comércio mundial e a retomada do funcionamento do Órgão de Apelação da Organização.

