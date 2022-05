Fortalecimento Institucional Circuito Aprosoja percorrerá última região de MT na próxima semana Agora é a vez da Região Sul receber o 16º Circuito Aprosoja, com as palestras do comentarista político Caio Coppolla

18/05/2022

Considerado um dos maiores e principais eventos da cadeia produtiva da soja do país o 16º Circuito Aprosoja contará com a presença do renomado comentarista político, Caio Coppolla, levando um debate com informações estratégicas e de qualidade para produtores e profissionais do agro. O encontro é promovido pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT), e o primeiro município a receber o evento é Alto Taquari, dia 23 de maio, no Centro de Eventos do Sindicato Rural, às 18h30.

Durante o encontro, os projetos, programas e ações da Aprosoja-MT também vão ficar à disposição dos associados que necessitam conhecer mais detalhadamente. Também é possível fazer associação e atualização cadastral junto à entidade.

“Vamos percorrer 28 municípios e mais a Capital de Mato Grosso levando informações da entidade, e principalmente ouvindo as demandas dos nossos produtores críticas e sugestões, além dialogar com nossos associados as questões políticas no país, com o comentarista Caio Coppolla”, afirmou presidente da Aprosoja-MT, Fernando Cadore.

Depois de Alto Taquari, o Circuito Aprosoja segue para os municípios de Alto Garças, Rondonópolis, Jaciara, Primavera do Leste e Campo Verde.

Após a Sul, o Circuito encerra em Cuiabá no dia 06 de junho de 2022.

Confira a programação completa, e não perca esse grande evento na sua região.

REGIÃO SUL

23/mai SEG Alto Taquari 18h30

24/mai TER Alto Garças 8h30

24/mai TER Rondonópolis 18h30

25/mai QUA Jaciara 18h30

26/mai QUI Primavera do Leste 18h30

27/mai SEX Campo Verde 18h30

ENCERRAMENTO

06/jun SEG Cuiabá 19h