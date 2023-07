Circuito de palestras vai debater uso de Inteligência Artificial no setor público

O Governo de Mato Grosso assinou, nesta segunda-feira (17.07), a autorização para construção de 1.536 apartamentos do programa SER Família Habitação, no município de Lucas do Rio Verde (a 340 km de Cuiabá). Para o prefeito Miguel Vaz, o programa contribui tanto para a realização dos sonhos das famílias e quanto para o desenvolvimento da região.

“Lucas do Rio Verde é o município que mais cresce em Mato Grosso, que tem uma população muito jovem e com alta força de trabalho. Esse projeto nasceu para atender nossos trabalhadores. Temos um compromisso com a habitação, com apoio do Governo do Estado e do Governo Federal, e esse olhar do poder público é importante para aqueles que mais precisam”, destacou.

Os apartamentos compõem o programa SER Família Habitação, idealizado pela primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, e são frutos de parceria entre o Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), MT Par, Prefeitura de Lucas do Rio Verde, Caixa Econômica Federal e Governo Federal, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida.

O governador Mauro Mendes ressaltou que o programa é resultado da eficiência do Governo de Mato Grosso de cuidar bem do dinheiro público e devolvê-lo para a população em forma de benefícios.

“Acredito que muitos que aqui estão um dia passaram por isso de sonhar e ter essa meta de um dia ter o seu lar para você criar sua família e ter a sua vida. Só quem passou por isso sabe o quanto esses apartamentos representam, e fico muito feliz, de, hoje, como governador do Estado, poder facilitar o acesso às famílias, porque o dinheiro investido aqui não é do Governo, não é da MT Par, é do cidadão mato-grossense que paga impostos e nós, como Governo, cuidamos bem desse recurso”, disse.

Uma das primeiras a assinar o contrato do apartamento, Maria Conceição Vieira agradeceu pela oportunidade de comprar o apartamento por meio do programa SER Família Habitação.

“Agradeço primeiramente a Deus, e também ao nosso governador Mauro Mendes, à primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, ao nosso prefeito Miguel e a primeira-dama Janice, por trabalharem pelas pessoas de baixa renda. Graças a vocês, agora vou ter a oportunidade de ter minha casa própria”, comemorou, emocionada.

O senador Jayme Campos avaliou que a construção dos novos apartamentos no município, que contarão com subsídio do Estado, faz parte de uma política pública de mais cidadania para o povo mato-grossense.

“Este é um ato de cidadania, de determinação, ousadia e coragem. São poucos os municípios e Estados da federação que têm o privilégio de, em uma cidade só e em um dia só, lançar tantos apartamentos. Isso é uma vitória. Esse é o compromisso de políticos sérios, comprometidos com políticas públicas, e da competência da primeira-dama Virginia Mendes, que, certamente, vão beneficiar, de forma direta, o cidadão mais humilde”, manifestou.

O senador Mauro Carvalho Jr acrescentou que o Governo do Estado tem investido, sob olhar atento da primeira-dama, para facilitar o acesso da população à casa própria.

“Em janeiro de 2022 já entregamos 350 casas no Residencial Vida Nova II, aqui em Lucas do Rio Verde, e os novos 1.536 apartamentos vão realizar o sonho da casa própria para as famílias do município. Por meio do programa SER Família Habitação, idealizado numa sensibilidade muito grande da primeira-dama Virginia Mendes, o Governo do Estado vai subsidiar, ao todo, 40 mil casas em todo o Mato Grosso. É o maior programa de inclusão social do nosso país”, destacou.

O deputado estadual Xuxu Dal’Molin avaliou que, de todos os investimentos realizados pelo Governo do Estado em todos os cantos de Mato Grosso, entre infraestrutura, saúde, educação e segurança pública, o desenvolvimento social é o mais importante.

“O Estado vem fazendo muito pelo desenvolvimento, é verdade, e, apesar de todas as obras e projetos,quando você constrói uma casa, quando você leva um lar para uma mãe, para um pai de família, é uma dignidade que a gente está entregando a essas pessoas que não tem tamanho. A casa própria dá um ganho de renda imensurável, porque o dinheiro do aluguel deixa de sair do bolso e volta em melhor qualidade de vida para essas famílias”, manifestou.

SER Família Habitação

O programa SER Família Habitação prevê que, por meio da MT Par, o Governo do Estado concederá subsídios de até R$ 20 mil para complementar o valor de entrada da casa própria, diminuindo a necessidade de aporte de contrapartida no ato da contratação do financiamento habitacional.

O subsídio, repassado diretamente para a Caixa Econômica, será para famílias com renda bruta familiar mensal de até R$ 2.640,00; de R$ 15 mil, para famílias com renda bruta familiar mensal entre R$ 2.640,01 até R$ 4.400,00; e de R$ 10 mil, para famílias com renda bruta familiar mensal entre R$4.400,01 até R$ 8.000,00.

Novos investimentos

Durante o evento, o Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), também autorizou a contratação de empresa para construção de uma escola estadual no bairro Vida Nova, com investimento de R$ 9,4 milhões. Já por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), o Estado repassou R$ 614 mil para reforma dos telhados dos ginásios Pimpão e Zortéa, no município de Lucas do Rio Verde.

Solenidade

Também acompanharam a solenidade os deputados estaduais Dilmar Dal’Bosco, Gilberto Cattani, presidente da MT Par, Wener Santos, os secretários de Estado Alan Porto (Educação), Jefferson Neves (Secel), Laice Souza (Comunicação), César Augusto Roveri (Segurança Pública), Grasielle Bugalho (Assistência Social e Cidadania), o comandante-geral da MT, coronel Alexandre Mendes, e prefeitos e autoridades da região.