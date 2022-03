Circuito Empreendedor retoma atividades em Barra do Garças

Estão abertas as inscrições para as oficinas do projeto “Circuito Empreendedor”, que irá ocorrer no dia 6 de abril, das 8h às 18h, no Centro Universitário do Vale do Araguaia (Univar), em Barra do Garças. O programa “Pensando Grandes para os Pequenos” é realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec-MT), por meio da Secretaria Adjunta de Desenvolvimento do Ecossistema Empreendedor.

Os interessados em participar do evento podem se inscrever clicando no banner do “Circuito Empreendedor”, publicado no site da Sedec-MT. A inscrição é gratuita.

O evento tem como intuito incentivar os pequenos negócios no Estado. Na ocasião, os futuros empreendedores, microempreendedores individuais e empresários de pequeno porte vão ter acesso a informações de como é feito o registro de uma empresa, quais as linhas de crédito disponíveis para o setor escolhido, obter noções de empreendedorismo, bem como outros conhecimentos voltados ao desenvolvimento de negócios.

Confira a programação completa:

08h: Credenciamento;

08h30: Abertura – Programa “Pensando Grande para os Pequenos”.

Oficinas matutinas: (09h às 12h)

9h às 10h – Estratégia de Desenvolvimento Local – Desafios e oportunidades para a gestão consorciada entre os municípios – Sedec-MT; Sala 01

10h às 11h – Compras públicas – Sedec-MT; Sala 01

11h às 12h – Prestação de contas de convênio – Sedec-MT; Sala 01

9h às 10h – Empreendedorismo na prática – Senac-MT/Fecomércio; Sala 02

10h às 11h – Relacionamento Interpessoal – Senac-MT/Fecomércio; Sala 02

11h às 12h – Roda de Conversa do Turismo – Sedec-MT/Seadtur; Sala 05

11h às 12h – Inteligência Emocional Senac-MT/Fecomércio; Sala 02

9h às 12h – Oficina Fazer é empreender – Sebrae-MT; Sala 03

9h às 10h – FCO – Banco do Brasil, Sicredi, Sicoob; Sala 04

10h às 11h – Incentivos Fiscais (Videoconferência) – Sedec-MT; Sala 04

10h às 11h – Cooperação na ponta do lápis – Sicredi; Sala 05

Oficinas vespertinas: (14 às 18h)

14h às 17h30 – Oficina de Fluxo de caixa e capital de giro – Sebrae-MT; Sala 03

14h às 15h – Orientações sobre o Susaf (Videoconferência) – SEAF-MT; Sala 01

15h às 16h – Descentralização da gestão ambiental pública e seu estágio atual – Sema-MT; Sala 01

14h às 15h – Apresentação da REDESIM – Jucemat-MT; Sala 04

14h às 15h – Linhas de Crédito– Desenvolve-MT; Sala 02

14h às 15h – A importância do contador para o empreendedorismo – CRC-MT; Sala 05

Atendimentos rotativos (Ao longo do dia)

Atendimento ao MEI – CAE;

Atendimento bancário – Banco do Brasil e Sicredi;

Atendimento ao Artesão – Sedec-MT;

Atendimento CDL de Barra do Garças – FCDL;

Atendimento de Linhas de crédito da Desenvolve MT.

Certificados

Ao final das oficinas serão disponibilizados os certificados para os participantes.