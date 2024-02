Circuito Folia Cuiabá é lançado com ampla programação gratuita

Os preparativos e novidades sobre o Circuito Folia Cuiabá 2024 foram apresentados nesta quarta-feira (31.01), na Casa Cuiabana. Neste ano, o Governo de Mato Grosso, via Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), garantiu os recursos para o histórico carnaval, que será realizado pela Liga Independente dos Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba de Cuiabá, de 9 a 13 de fevereiro.

“É o carnaval daqueles que estão na rua, sambando todos os dias para fazer acontecer. É o carnaval da Liga, dos blocos, dos estudantes, dos empresários que estão a cada dia lutando pelo seu comércio. Nós, do Governo do Estado e da Secel, fizemos simplesmente o nosso papel, que é dar condições para que essa grande festa cultural aconteça”, explicou o secretário adjunto de Cultura da Secel, Jan Moura.

O secretário destacou ainda a integração entre poder público, Blocos e Escolas, e movimentadores da cultura de Mato Grosso para realizar o evento.

“Cada um com suas ideias e diferenças, estamos conseguindo fazer uma linda história. Tenho certeza de que Cuiabá vai viver um momento mágico em que a Liga, produtores independentes, empresários e estudantes estarão juntos fazendo o maior e mais diverso carnaval que Cuiabá já viu”, pontuou Jan Moura.

Com ampla programação gratuita para a população, o Circuito Folia contempla eventos em diferentes espaços da capital mato-grossense. Para atender reivindicações de lojistas, e posteriormente da igreja evangélica Assembleia de Deus, as atividades agendadas para acontecer no Centro Histórico e na Praça das Bandeiras foram transferidas para a Orla do Porto II, em Cuiabá.

De acordo com o presidente da Liga Independente dos Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba, Celso Gonçalo Nazário, o coletivo continua unido para a retomada do Carnaval em Cuiabá.

“Inicialmente, éramos 11 Blocos e Escolas de Samba, depois foram juntando outros grupos e parceiros. E hoje temos esse aglomerado, esse coletivo que está unido, lutando para que retomar o carnaval cuiabano, que vai acontecer seja aonde for”.

Programação Circuito Folia Cuiabá 2024

A programação tem início na sexta-feira (09.02) com o Bloquinho dos Estudantes, que segue até o domingo (11.02), na UFMT e na avenida Mato Grosso.

De sexta (09.02) a terça (13.02) haverá também o Carnaval Casa das Pretas e da Casa do Centro, que ficam na Praça da Mandioca. No sábado (10.02) e na segunda (12.02), os Bloquinhos Independentes finalizam os percursos no mesmo espaço, juntando-se à festa das duas instituições.

O Circuito Folia Cuiabá impulsiona ainda a segunda edição do Carnaval da Central, uma realização conjunta da Sumac, Oddly e Mandinga Bar, que acontece de sábado (10.02) até terça (13.02). Desta vez, o evento marcado pela diversidade será realizado na Orla do Porto II e contará com mais de 30 atrações que contemplam ritmos do Carnaval, rap e música eletrônica.

No domingo (11.02), a partir das 17h, a programação inclui o Baile da Calorosa, que ocorre no Rebu bar, na rua 1 do Boa Esperança. Realizado na rua e aberto a todos os públicos, o evento começa com a banda Calorosa, apresentando hits de Carnaval e produções autorais, além expressões da música mato-grossense, como o lambadão.

Na segunda-feira (12.02), o Bloco Bode Bonito faz a festa na Praça Popular, com uma confraternização unindo sambas enredo, de exaltação e de quadra. A entrada é solidária para quem quiser contribuir com duas caixas de leite.

Por fim, na terça-feira de Carnaval (13.02) acontece o desfile oficial dos blocos e escolas de samba da capital, na Orla do Porto II. Participam do desfile festivo, as escolas de samba Payaguás e Império de Angola, e os blocos Tradição do Araés, Unidos do Araés, Império de Casa Nova, Boca Suja, Explosão Cuiabá, Luxo Folia, Duque Folia, Povo Feio e Melados.

