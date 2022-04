Circuito Itinerante leva capacitações para produtores rurais de MS

Para fortalecer as cadeias produtivas do leite e horticultura, o Sistema Famasul, por meio do Senar/MS, e o Sebrae/MS iniciam na próxima segunda-feira (18) o “Circuito Rural”, ação itinerante que passará pelos municípios de Mato Grosso do Sul ofertando cursos gratuitos para pequenos produtores rurais. Terenos, distante cerca de 30 quilômetros de Campo Grande, foi escolhido para receber o projeto piloto, onde as unidades móveis ficarão até 20 de abril.

Neste primeiro momento, a sede da Cooperativa Agrícola Mista da Pecuária de Corte e Leiteira da Agricultura Familiar (Cooplaf) receberá a iniciativa que, após a fase de testes, será expandida, com a proposta de atingir ao todo 30 municípios. O objetivo com o circuito é agregar valor à produção dos pequenos produtores, gerar renda e qualificar mão de obra, com a expectativa de atender até duas mil pessoas.

Em cada local, o Circuito Rural ficará por um período de três dias, levando um container para capacitação em queijos artesanais; um ‘horti truck’ de capacitação em processamento de frutas e hortaliças; e o projeto Feira Segura, do Senar, que orientará os participantes na promoção de feiras livres com segurança.

O superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, explica que por meio do projeto, os produtores receberão conteúdo teórico e irão colocar o conhecimento em prática fazendo os produtos, que também serão comercializados. “Estamos com a estrutura de um mini laticínio para produção de seis tipos de queijos, e no ‘horti truck’, serão processadas frutas e hortaliças para fabricação de compotas e geleias. Também teremos a ‘Feira Segura’, do nosso parceiro Senar, onde os produtos serão expostos, concluindo a etapa da comercialização”, disse.

“É mais uma parceria muito importante para o produtor rural. O projeto vai gerar novas oportunidades de negócios, permitindo que o homem e a mulher do campo demonstrem toda a qualidade de seus produtos e comercializem com melhores preços. Uma iniciativa que vai agregar valor aos produtos do agro de nosso estado, levando capacitação, com a praticidade e tradição de nossas feiras livres”, complementa o presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni.

O trabalho será executado nos municípios pelo Instituto BioSistêmico (IBS), e as unidades móveis irão percorrer, prioritariamente, feiras agropecuárias e outros locais estratégicos, para contemplar um número maior de interessados. Em breve, o Sebrae e o Senar irão divulgar o calendário com os municípios que receberão a ação.

Juntos pelo Agro

O Circuito Rural faz parte do programa Juntos pelo Agro, uma iniciativa do Sebrae e do Senar, que visa promover o desenvolvimento do agronegócio em Mato Grosso do Sul com foco na gestão, inovação e tecnologia.

A parceria histórica entre as entidades vem promovendo uma série de ações no Estado, a exemplo do Empretec Rural, realizado pela primeira vez em dezembro de 2021. O seminário, desenvolvido exclusivamente para empresários rurais, reuniu mais de 20 participantes, que puderam fortalecer networking e identificar novas oportunidades de negócios. Neste ano, o curso irá abrir novas turmas.

Também integra o Juntos pelo Agro o Negócio Certo Rural, um curso que leva noções de gestão eficiente das propriedades, para que o empreendedor rural possa adquirir novas competências e, ainda, envolver a família no gerenciamento e na busca por soluções para o dia a dia da propriedade. Somente em 2022, serão realizadas 40 turmas em MS, com foco nos grupos atendidos no Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), do Senar.

A novidade para 2022, além do Circuito Rural, é a oferta de bolsas de inovação rural para 10 bolsistas, que irão acompanhar por oito meses 150 produtores, levando ferramentas práticas de estímulo à inovação nas propriedades.