Circuito Mato Grosso de Vôlei de Praia começa nesta sexta-feira (02)

A Central de Atendimento da Coordenadoria de Recursos Humanos (CRH) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso completa seis anos de funcionamento anotando resultados positivos e ligação constante com todos os setores e departamentos da sede da Justiça estadual, em Cuiabá, e em todas as unidades judiciais instaladas no Estado.

Nesses seis anos, a Central registrou 190 mil atendimentos solicitados por servidores, servidoras, magistrados e magistradas, estagiários e público externo. Para a coordenadora da CRH, Karine Moraes Giacomeli de Lima, a Central de Atendimento exerce um papel estratégico e relevante no Judiciário mato-grossense, justamente por fazer a ponte entre o anseio do público consumidor dos serviços e as demandas da Administração do Tribunal de Justiça.

Para prestar atendimento com eficiência, e com rapidez, a Central disponibiliza diversos canais eletrônicos, como e-mail, telefone, mensagens via whatsApp, por SDK, que é um kit de desenvolvimento de software, e também de forma presencial. “Na verdade, a missão da central é muito mais do que realizar atendimentos meramente técnicos. É também estender a mão, ouvir o nosso público, acolher e, sobretudo, sempre procurar resolver as situações que aportam diariamente na unidade”, frisou a coordenadora.

De acordo com Karine Giacomeli, atualmente, uma média de 100 pessoas são atendidas diariamente pela Central, sendo que a maioria das demandas refere-se a pagamentos, recadastramento de aposentados e pensionistas, marcação de férias, controle de frequência e banco de horas. “Entendemos que o serviço prestado é de extrema importância e deve ser aprimorado cada vez mais, dando a cada usuário a experiência de um atendimento eficiente, rápido e de qualidade”, sublinhou Karine.

E com o objetivo de aprimorar o atendimento, aliado ao contexto de mais praticidade e maior acessibilidade, a CRH, através da Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI), vai promover, dia cinco de dezembro (segunda-feira), a migração de todas as informações do banco de dados para o sistema SDM, que faz o gerenciamento de entregas do serviço com mais precisão.

#Paratodosverem. Esta matéria possui recursos de texto alternativo para inclusão das pessoas com deficiência visual.

Descrição da imagem: Foto colorida em formato vertical da equipe que atua na Central de Atendimento da CRH.

Álvaro Marinho

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT