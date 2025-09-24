JUSTIÇA
Círculo de Paz promove momento de reflexão e fortalecimento de valores entre alunos do Sesi Escola
Um espaço para escuta, diálogo e construção de relações mais saudáveis. Foi assim que cerca de 60 alunos do oitavo ano do Sesi Escola, em Cuiabá, vivenciaram nesta terça-feira (23 de setembro) o Círculo de Construção de Paz nas Escolas, uma atividade que buscou incentivar a reflexão sobre valores, convivência e respeito.
A ação, realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) da Infância e Juventude de Cuiabá, tem por objetivo contribuir para que os estudantes desenvolvam empatia e atitudes positivas dentro e fora da sala de aula. A dinâmica foi conduzida pelo facilitador Wellington Correa.
O Círculo de Paz nas Escolas é uma iniciativa do Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio do Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa (NugJur-MT), que se fundamenta no princípio da Justiça Restaurativa para difundir a cultura de paz nas escolas. O método transforma a sala de aula em um ambiente de diálogo seguro, no qual alunos, professores e familiares podem compartilhar sentimentos e experiências. Dessa forma, reforça o respeito mútuo, a empatia e a convivência saudável, prevenindo conflitos e criando um ambiente escolar mais acolhedor.
Tatiane Almeida, coordenadora pedagógica das turmas do 7º ao 9º ano da instituição, explicou que a atividade foi planejada para sensibilizar os estudantes sobre temas como bullying e cyberbullying.
“A equipe do Cejusc esteve aqui para trabalhar com os alunos questões relacionadas ao bullying, ao cyberbullying e às suas consequências. O objetivo é conscientizar sobre os danos que essas práticas podem causar, tanto para quem pratica quanto para quem é vítima. Para alcançar melhores resultados, dividimos as turmas: uma parte ficou em sala de aula e a outra no auditório, recebendo simultaneamente os mesmos conteúdos e atividades. Esse formato facilita a aplicação da metodologia e garante maior alcance da proposta”, detalhou.
Juliana Kido, gestora do Cejusc da Infância e Juventude de Cuiabá, reforçou que a metodologia aplicada se inspira na “Comunicação Não Violenta” e estimula os alunos a refletirem sobre valores e atitudes.
“No ambiente do círculo, colocamos palavras que representam valores importantes, como respeito, empatia e solidariedade, para que os estudantes escolham aqueles que já possuem ou que desejam desenvolver. No centro, dispomos objetos simbólicos ligados à natureza, ao lar e ao universo dos adolescentes. Esses itens aproximam os jovens da proposta e tornam a atividade mais atrativa. A dinâmica não aborda diretamente a palavra bullying, mas trata de temas como aceitação das diferenças, respeito às desigualdades e convivência dentro da sala de aula. Esta foi a primeira vez que realizamos essa ação em uma instituição privada e o resultado foi muito positivo”, avaliou.
Para Emanuella Luz, psicóloga do Sesi Escola, a iniciativa é uma aliada no enfrentamento aos desafios cotidianos da escola. “Sabemos que dentro da escola enfrentamos diversos desafios, especialmente relacionados ao bullying e ao cyberbullying. Estamos, inclusive, implementando o Manual de Combate ao Bullying e Cyberbullying, construído de forma colaborativa pela comunidade escolar. O Círculo de Construção de Paz chega para somar esforços, promovendo melhores relações e um ambiente mais respeitoso e acolhedor. Quando uma criança ou adolescente é escutado, ela se sente validada e engaja para o bem. Nosso próximo passo é integrar essa ferramenta às ações da escola, desenvolvendo novas sensibilizações e iniciativas para aprimorar os relacionamentos. A meta é construir um ambiente cada vez mais sólido, respeitoso e acolhedor, e essa abordagem já tem mostrado resultados positivos aqui no Sesi Escola”, pontuou.
Os estudantes também destacaram a relevância da atividade. Uma aluna que participou da dinâmica relatou que a experiência ajudou a fortalecer os laços dentro da turma. “Eu achei esse momento muito importante e inclusivo. Foi um espaço que fortaleceu os laços entre nós, porque aprendemos a confiar uns nos outros e a partilhar certas coisas. É um momento que faz bem para todos. Acredito que essa dinâmica vai ajudar no convívio das nossas salas. Acho que boa parte dos alunos que levaram esse momento a sério vai colocar em prática o que foi aprendido.”
O Programa de Pacificação Social, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tornou-se pioneiro na implementação da Justiça Restaurativa no estado e é referência nacional. A presidente do Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa (NugJur), desembargadora Clarice Claudino da Silva, e o juiz Túlio Duailibi Alves Souza, coordenador do Núcleo, têm atuado para expandir os Círculos de Construção de Paz tanto no Judiciário quanto em escolas e comunidades.
Escolas, instituições e organizações sociais interessadas em implementar a prática podem entrar em contato com os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) ou com os Fóruns de suas cidades. Em Cuiabá e Várzea Grande, o contato pode ser feito pelo Portal NugJur, clicando em “Solicitar um Círculo” e preenchendo o formulário disponível, ou ainda pelos canais:
- E-mail: [email protected]
- Telefone: (65) 3617-3617
- WhatsApp: (65) 99222-9757
- Portal NugJur
Autor: Roberta Penha
Fotografo: Maycon Xavier
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Judiciário de Mato Grosso promove ações de acessibilidade
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) tem ampliado as ações voltadas à acessibilidade em toda sua estrutura. Por meio da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do Judiciário, uma série de iniciativas são desenvolvidas para garantir a inclusão de pessoas com deficiência, idosos e todos que precisam de atenção especial na mobilidade.
O trabalho vai além das atividades educativas realizadas durante o Setembro Verde. Seja na sede em Cuiabá ou nas unidades judiciárias distribuídas por todo estado, rampas, piso tátil, elevadores e banheiros adaptados asseguram a acessibilidade. Além disso, a comissão presidida pela desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho promove eventos de capacitação.
“Estamos focados em mostrar que o Poder Judiciário não está aqui só para julgar recursos e processos. Conseguimos também ajudar a resolver problemas que afligem a sociedade, como no caso das pessoas com deficiência, em que podemos mostrar os direitos delas e tudo que é possível ser feito”, destaca a desembargadora.
Confira no link abaixo as ações que o TJMT realiza para garantir a inclusão no Judiciário:
https://www.youtube.com/watch?v=EJWeIljVIWo
Autor: Bruno Vicente
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Banco é condenado a devolver valor de compra indevida e pagar danos morais
Uma consumidora de Lucas do Rio Verde não terá que pagar uma dívida de R$ 3,7 mil, fruto de uma compra fraudulenta realizada em seu cartão de crédito. Além de determinar a restituição do valor, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) manteve a condenação de um banco e de uma rede varejista ao pagamento de R$ 8 mil por danos morais. A decisão foi proferida pela Quarta Câmara de Direito Privado, sob relatoria da desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira.
A relatora destacou que, segundo a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os bancos respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Isso significa que não é necessário comprovar culpa da instituição, bastando a demonstração da falha de segurança. No entendimento do colegiado, o episódio não se limitou a mero aborrecimento, mas gerou impacto patrimonial e emocional relevante para a vítima.
Processo nº 1008653-50.2023.8.11.0045
Autor: Flávia Borges
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
