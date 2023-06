CITROS/CEPEA: Demanda por laranjas está fraca no mercado de mesa, mas firme para a indústria

Cepea, 12/06/2023 – Enquanto a demanda por laranjas segue fraca no mercado de mesa, a procura pela fruta por parte das indústrias vem crescendo. Assim, levantamento do Cepea mostra que os preços da laranja pera têm se mantido firmes no mercado in natura. No caso da tangerina poncã, a demanda segue aquecida, mas os preços caíram na semana passada. Quanto à lima ácida tahiti, muitos produtores estão segurando a colheita, visando amenizar a oferta excessiva da variedade no mercado in natura, e esse contexto sustentou os valores da fruta na semana passada. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado