CITROS/CEPEA: Grandes indústrias iniciam moagem da safra 23/24

Cepea, 5/5/2023 – Os preços médios da maioria dos produtos avícolas acompanhados pelo Cepea registraram quedas de março para abril. Segundo pesquisadores do Cepea, esse movimento esteve atrelado à menor procura por carne de frango no último mês. Com isso, agentes do setor acabaram reduzindo os preços pedidos, com o objetivo de garantir o escoamento do produto e evitar a formação de estoques. Além disso, a perda de competitividade para a carne suína – que acumulou desvalorizações mais intensas do que as observadas para a de frango – pode ter reforçado a pressão sobre os valores. No atacado da Grande São Paulo (SP), o frango inteiro congelado se desvalorizou 2,8% de março para abril, com média de R$ 6,56/kg no último mês. Para o produto resfriado, o recuo no preço foi de 2%, com o quilo da carne negociado à média de R$ 6,59 em abril. No mercado de cortes e miúdos, o cenário também foi de desvalorização para a maior parte dos produtos. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado