CITROS/CEPEA: Oferta elevada da tahiti mantém preço baixo

Cepea, 22/04/2022 – A disponibilidade de lima ácida tahiti continua elevada no estado de São Paulo, cenário que tem mantido os preços baixos, de acordo com pesquisadores do Cepea. Na parcial desta semana (de segunda a quarta-feira), os valores recuaram 0,6% frente ao período anterior, com média de R$ 15,34/cx de 27 kg, colhida. LARANJAS – A comercialização de laranjas está em ritmo lento. Colaboradores do Cepea indicam que os feriados de abril (dia 15, Sexta-feira da Paixão) e (Tiradentes, 21) limitaram o escoamento da fruta. Além disso, a recente queda nas temperaturas no Sul e no Sudeste do País também diminuem a demanda pela fruta. Na parcial desta semana, a laranja pera tem média de R$ 41,96/cx de 40,8 kg, na árvore, leve alta de 0,7% em relação à do período anterior. A variedade rubi tem média de R$ 34,60/cx, redução de 3,7% no mesmo comparativo. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)