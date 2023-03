CITROS/CEPEA: Preços da laranja pera e da lima tahiti fecham semana em alta

Cepea, 30/03/2023 – Os preços do boi gordo subiram nesta segunda quinzena de março, impulsionados sobretudo pela retomada dos envios de carne à China desde o dia 23 de março e também pela restrição vendedora – muitos pecuaristas aproveitam as boas condições das pastagens para segurar os animais no campo. Pesquisadores do Cepea destacam que, com as recentes valorizações, a arroba bovina já é negociada praticamente nos mesmos patamares registrados em meados de fevereiro, antes de a suspensão dos envios ser anunciada. Vale lembrar que o Indicador do boi gordo CEPEA/B3 encerrou fevereiro a R$ 267,95, com forte queda de 7,2% no acumulado daquele mês, sendo que, até o dia 22 de fevereiro, antes da suspensão dos envios, o Indicador acumulava alta, de 3,74%. Agora em março (até o dia 28), o Indicador acumula expressivo avanço de 10,2%. Trata-se, inclusive, da maior elevação no acumulado de um mês desde novembro/21, quando o Indicador avançou significativos 25,26% e o setor nacional atravessava justamente uma suspensão dos envios de carne à China, por conta de um caso atípico de vaca louca no início de setembro/21. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

