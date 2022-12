CITROS/CEPEA: Preços da tahiti caem com força neste começo de mês

Cepea, 8/12/2022 – As exportações brasileiras de carne bovina in natura recuaram de outubro para novembro. Ainda assim, pesquisadores do Cepea destacam que os elevados volumes embarcados nos meses anteriores – sobretudo em agosto e em setembro, quando as vendas externas estiveram acima de 200 mil toneladas – já garantiram recorde anual para 2022. Segundo dados da Secex, em novembro, foram escoadas 148,8 mil toneladas de carne bovina, 23% a menos que em outubro. De janeiro a novembro deste ano, o Brasil já exportou 1,84 bilhão de toneladas de carne bovina, sendo 28,5% acima da quantidade escoada no mesmo período de 2021 (1,43 bilhão) e também recorde para um ano – nos 12 meses de 2021, o País embarcou 1,561 bilhão de toneladas. Até então, 2020 sustentava o volume recorde, de 1,725 bilhão de toneladas. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

