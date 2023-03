CITROS/CEPEA: Preços da tahiti seguem em recuperação

Cepea, 17/03/2023 – As altas de preços da carne de frango registradas no início de março, ainda que tímidas, sustentaram a média da parcial do mês. Segundo dados levantados pelo Cepea, no atacado da Grande São Paulo, o frango inteiro resfriado apresentou média de R$ 6,83/kg na primeira quinzena de março, elevação de 2,8% frente à do mês anterior. Quanto aos valores das proteínas concorrentes, carnes suína e bovina, estão enfraquecidos, cenário que vem reduzindo a competitividade da proteína avícola. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

