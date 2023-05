CITROS/CEPEA: Ritmo de negócios segue lento

Cepea, 19/05/2023 – A notícia sobre três casos de H5N1 (Influenza Aviária de Alta Patogenicidade, conhecida também como IAAP) em aves silvestres no litoral do Espírito Santo deixou o setor avícola nacional em alerta. A confirmação veio por parte do Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) no último dia 15, mas o Ministério reforçou que a doença, por ter sido detectada em animais silvestres, não deve impactar a condição do Brasil como “país livre de IAAP” e nem em imposição de proibições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros. O Cepea verificou que, mesmo diante das notificações, as comercializações envolvendo o frango vivo e a carne no mercado nacional seguiram firmes. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado