Clica e Confirma: Programa destaca recorde histórico de atendimentos no país no fechamento do Cadastro Eleitoral 2022

O episódio também fala sobre a abertura de uma urna eletrônica para estudantes de uma escola no Distrito Federal

O episódio desta sexta-feira (6) do Clica e Confirma, programa de rádio da Justiça Eleitoral, traz boas notícias. Nesta semana, o TSE bateu recorde de atendimentos, e dia 4 de maio, último dia antes do fechamento do cadastro eleitoral de 2022, foram realizados mais de um milhão e 700 mil atendimentos, tanto pela internet quanto de forma presencial. Nos últimos 31 dias do prazo, foram totalizados mais de 8 milhões e 950 mil pedidos.

Do TSE – Todos esses dados foram divulgados pelo Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, que também agradeceu aos trabalhadores que atuam na Justiça Eleitoral em todo o país e às pessoas e instituições que contribuíram incentivando os jovens a tirar o título para exercer os próprios direitos e garantir a democracia. O Brasil ganhou mais de 2 milhões de eleitores de 16 a 18 anos, um aumento de 47,2% em relação ao mesmo período em 2018 e de 57,4% em relação a 2014.

O programa desmente fake news no Fato ou Boato e também destaca o trabalho das Forças Armadas durante as eleições brasileiras desde 1988.

Clica e Confirma

