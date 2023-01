ClickJud garante acesso facilitado aos serviços do Judiciário mato-grossense

Facilidade de acesso à Justiça, agilidade e praticidade. Esses são algumas vantagens do ClickJud , aplicativo do Poder Judiciário de Mato Grosso. A ferramenta reúne diversos serviços e informações da Justiça estadual que atendem demandas do público externo e interno.

Ao acessar a área o(a) usuário pode realizar consulta processual (com filtros por comarca e por processos arquivados), tem acesso ao Balcão Virtual, QR Code, pedidos de sustentação oral, pedidos de preferência, envio de memoriais, notificação push para e-mail e celular; acompanhamento de julgamentos pela internet; acesso a pautas de julgamentos e audiências, buscas de mandados no PJe, acesso à Ouvidoria, Ouvidoria da Mulher, abertura de chamados para auxílio na utilização de algum tipo de sistema, entre outros.

O ClickJud facilita a rotina de advogados(as) no exercício da profissão, já que por meio da ferramenta há ganho de tempo com a realização de diversos serviços sem precisar ir aos fóruns ou Tribunal de Justiça.

O cidadão e cidadã, assim como empresas, também podem acessar o ClickJud para buscar serviços do Judiciário, como certidões negativas e cadastro de pessoa jurídica.

O aplicativo pode ser acessado pelo computador, tablet ou smartphone e está disponível nos sistemas operacionais Android, IOS e Windows.

Basta digitar no navegador clickjudapp.tjmt.jus.br, fazer a autenticação (com a matrícula e senha, no caso de servidor do TJ ou através do perfil no Google ou Facebook) e já começar a usar.

Dani Cunha

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT