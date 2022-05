CNA debate na FPA fim da tarifa zero para muçarela de fora do Mercosul

Brasília (11/05/2022) – A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil promove a terceira edição da Jornada CNA – Eleições 2022, na próxima quinta (12), para debater saúde e segurança no país.

O evento será transmitido no canal do Youtube do Sistema CNA/Senar e no site https://agropelobrasil.com.br. Para assistir presencialmente no auditório da CNA, em Brasília, os interessados podem fazer a inscrição aqui.

Esse é o terceiro encontro de uma série de debates sobre temas fundamentais para o Brasil, com a participação de especialistas, políticos, lideranças e autoridades. A primeira Jornada discutiu as reformas tributária, administrativa e política. Já na segunda edição, os temas foram educação, formação e emprego.

A partir do que for debatido nesses eventos, a CNA irá formular as propostas do setor produtivo para apresentar aos candidatos à Presidência da República e aos parlamentares.

Programação – O presidente da Confederação, João Martins, fará a abertura do evento na quinta (12), que será dividido em dois painéis.

Para o painel de Saúde foram convidados a deputada federal do Partido Novo-SP, Adriana Ventura, o secretário executivo da Confederação Nacional da Saúde, Bruno Sobral, e o secretário-geral do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross), Renilson Rehem. Os temas abordados serão os desafios da saúde brasileira pública e privada e os avanços da telemedicina.

Para o painel sobre Segurança, está confirmada a presença do delegado da Polícia Federal e ex-secretário de Segurança dos estados do Espírito Santo, Pernambuco e Goiás, Rodney Rocha Miranda, do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) e professor da Escola Paulista da Magistratura, José Damião Pinheiro, e do juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Criminais de São Paulo, Marcelo Matias.

O objetivo do painel será debater como construir propostas estruturantes para garantir a segurança da população urbana e rural.

Serviço

Jornada CNA – Eleições 2022

Data: Quinta-feira, 12 de maio

Hora: De 9h às 12h30

Local: Sede da CNA – SGAN 601, Módulo K

O evento será transmitido pelas redes sociais do Sistema CNA/Senar.

