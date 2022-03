CNA destaca atuação de Tereza Cristina no Mapa

Brasília (30/03/2022) – O presidente da CNA, João Martins, destacou, durante almoço na sede da Confederação, na terça (30), a atuação da ministra Tereza Cristina à frente do Ministério da Agricultura e lembrou da relação de confiança construída ao longo de anos de convivência e parceria.

Na véspera de deixar o cargo para disputar as eleições deste ano, Teresa Cristina participou de um almoço na sede da CNA junto com o atual secretário-executivo da Pasta, Marcos Montes, que assumirá o cargo ministro na quinta (31).

Martins afirmou que a relação com Tereza Cristina “foi construída com atos de sinceridade” e colocou a entidade à disposição da ministra para os próximos desafios.

O presidente da CNA lembrou também toda a trajetória de aproximação com Tereza Cristina, que começou quando ela ocupava o cargo de secretária de Agricultura de Mato Grosso do Sul e, desde então, percebeu seu espírito de liderança.

Já a ministra enfatizou a situação de dever cumprido à frente órgão e ressaltou a importância do Sistema CNA/Senar em diversos momentos, uma parceria que só aumentou nos últimos anos com a atuação conjunta em diversos projetos, como o Agronordeste.

Tereza Cristina também destacou a valorização do agro brasileiro durante a pandemia. “Houve aquele pânico com as pessoas achando que ia faltar comida no mundo. No Brasil, o produtor continuou produzindo. A sociedade conheceu melhor o que era o agro e a importância do papel do agricultor”.

Marcos Montes, por sua vez, falou sobre a continuidade do trabalho da ministra e da necessidade de uma parceria cada vez mais forte com as entidades do agro para o crescimento do setor.

Participaram do encontro os diretores e presidentes das Federações de Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), José Mário Schreiner, do Amazonas (Faea), Muni Lourenço, de Santa Catarina (Faesc), José Zeferino Pedroso, do Espírito Santo (Faes), Júlio Rocha, da Paraíba (Faepa), Mário Borba, de Pernambuco (Faepe), Pio Guerra, além do diretor-geral do Senar, Daniel Carrara.

