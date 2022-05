CNA discute portaria sobre abate e inspeção de bovídeos

Cepea, 24/5/2022 – Os preços do açúcar cristal seguem em queda no mercado spot do estado de São Paulo.

Segundo pesquisadores do Cepea, a produção nas usinas paulistas, que teve seu início tardio nesta temporada 2022/23, continua em ritmo inferior ao da safra passada, mas a disponibilidade do cristal Icumsa 180 vem aumentando no mercado spot paulista. Nessa segunda-feira, 23, o Indicador CEPEA/ESALQ fechou a R$ 131,97/saca de 50 kg, recuo de 2,5% no acumulado da parcial deste mês. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)