CNA e Famato iniciam missão AgroBrazil em Mato Grosso

Cuiabá/MT (28/03/2022) – A comitiva formada por embaixadores e representantes de 11 delegações estrangeiras esteve na sede da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato), na segunda (28), para o início da missão AgroBrazil. Os diplomatas conheceram o potencial agropecuário do Estado e projetos inovadores da instituição.

A ação faz parte da sétima edição do Programa de Intercâmbio AgroBrazil, iniciativa da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) que aproxima as delegações estrangeiras do agronegócio brasileiro.

O grupo é formado por representantes da Alemanha, Austrália, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, Índia, Indonésia, Malásia, Países Baixos, Singapura e União Europeia.

O vice-presidente de Relações Internacionais da CNA, Gedeão Pereira, destacou que o AgroBrazil é uma oportunidade de mostrar que o estado é um dos que têm maior produção agrícola do país.

“Os diplomatas terão a oportunidade de ver na prática os dados apresentados no primeiro dia da missão na Famato. O Brasil é uma grande potência na produção de alimentos de maneira sustentável e eficiente, prova disso é que fornece produtos do agro para mais de 160 países”, observou Gedeão.

Vice-presidente de Relações Internacionais da CNA, Gedeão Pereira.

O presidente da Famato, Normando Corral, deu as boas-vindas à comitiva e apresentou a estrutura do Sistema Famato/Senar-MT.

“É com grande expectativa que recebemos a missão para apresentar o desenvolvimento da produção do Estado de Mato Grosso, que avançou respeitando uma rigorosa legislação ambiental e seguindo conceitos técnicos e científicos” destacou.

Presidente da Famato, Normando Corral.

O setor agropecuário representa 50% da atividade econômica no Estado, que é o maior produtor de soja do Brasil, com 28% do grão produzido no país. Na pecuária, o rebanho bovino em 2021 registrou 32 milhões de cabeças, das quais 4,7 milhões foram abatidas. Em torno de 57% da carne é destinada ao mercado interno.

A comitiva assistiu apresentações sobre o potencial agropecuário do estado, teve informações econômicas do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária e conheceu as instalações do AgriHub Space, iniciativa que oferece suporte às startups e às empresas para o desenvolvimento de soluções inovadoras do agro. Também foi apresentada a iniciativa Soja Livre, que estimula a produção de soja convencional.

Comitiva conheceu as instalações do AgriHub Space.

AgroBrazil – O Programa de Intercâmbio AgroBrazil é desenvolvido pela CNA com o objetivo de apresentar a realidade da produção agropecuária nacional para representantes de delegações estrangeiras e permitir um contato próximo e direto entre os diplomatas e os produtores rurais brasileiros.

