CNA, Incra e Sudam mostram a produtores como usar Plataforma de Governança Territorial

Brasília (28/04/2022) – A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) solicitou, na quarta (27), uma série de medidas para ajudar os produtores independentes de suínos que vivem uma crise com os altos custos de produção.

No ofício enviado à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), a CNA pede a criação de uma linha emergencial de crédito rural com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) para custeio (capital de giro) e a prorrogação das dívidas das operações de crédito de custeio e investimento da suinocultura independente com o Fundo.

Na terça (26), a CNA havia participado do Encontro Político da Suinocultura na Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA).

O evento foi organizado pela Associação Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS) e contou com uma apresentação do presidente da ABCS, Marcelo Lopes, que destacou a crise da suinocultura independente e os principais pleitos do setor ao governo.

Entre os pleitos estão a manutenção da isenção das alíquotas de contribuição incidentes na importação milho (PIS/COFINS) até dezembro de 2022; prorrogação do prazo de pagamento dos custeios pecuários; criação de uma linha de capital de giro com prazo estendido para a suinocultura no Plano Safra 2022/2023; e a inclusão da carne suína e seus derivados nos programas do PNAE e PAA/Alimenta Brasil (SAF/MAPA).

Nessa reunião da FPA, participaram o diretor técnico da CNA, Bruno Lucchi, o presidente da Comissão Nacional de Aves e Suínos, Marcelo Valles Bento, o assessor técnico Rafael Ribeiro e o consultor Iuri Machado.

