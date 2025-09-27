JUSTIÇA
CNJ institui a Política Nacional de Comunicação Social do Poder Judiciário
O Conselho Nacional de Justiça instituiu a Política de Comunicação Social no âmbito do Poder Judiciário por meio da Resolução nº 640, de 23 de setembro de 2025, visando garantir o alinhamento aos princípios constitucionais da Administração Pública, ao Regimento Interno e ao Planejamento Estratégico das instituições.
Além dos princípios constitucionais, a norma considera a importância do alinhamento da linguagem e do discurso institucional entre os órgãos que integram o Judiciário, respeitando-se as particularidades regionais e a utilização dos veículos oficiais de comunicação e o disposto no Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples e a Resolução CNJ nº 305/2019, que estabelece os parâmetros para o uso das redes sociais. Assim, os tribunais poderão estabelecer normas complementares no âmbito de sua atuação.
Entre as ações de Comunicação Social do Poder Judiciário estabelecidas pelo CNJ estão a adoção de linguagem simples, direta, compreensível e acessível pela sociedade; o estímulo ao debate e formulação de políticas públicas que envolvam direitos e deveres; o enfrentamento à desinformação; a conscientização da sociedade sobre a missão e a importância do Judiciário como instrumento de garantia da democracia, dos direitos fundamentais e da paz social, entre outros.
A Resolução, assinada pelo presidente do STF e do CNJ, ministro Luís Roberto Barroso, estabelece ainda as atribuições das unidades nos órgãos, instrumentos para o seu cumprimento e institui um Sistema de Comunicação do Poder Judiciário (SICJUS), formado por Secretarias nos âmbitos do CNJ, tribunais superiores e unidades de Comunicação Social dos Tribunais de Justiça dos Estados e dos Tribunais Federais, atuando em conjunto com a Secretaria de Comunicação Social do Supremo Tribunal Federal.
Coordenadoria de Comunicação do TJMT
No Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a Coordenadoria de Comunicação tem a missão de informar a sociedade sobre os serviços, ações, projetos, metas, iniciativas e decisões da Justiça Estadual que sejam de interesse público e coletivo, além de promover a integração dos seus meios de comunicação (TV.JUS, Rádio TJ, Portal e Mídias Sociais) como ferramentas para criar relevância e identidade perante a opinião pública.
A Coordenadoria de Comunicação do TJMT atua como auxiliar nas capacitações desenvolvidas pelas Escolas dos Servidores e da Magistratura, criando vídeos e tutoriais voltados para os magistrados (as), servidores (as), advogados (as) e membros (as) do Ministério Público. A equipe da Coordenadoria de Comunicação também é responsável pelas transmissões ao vivo das sessões de julgamento do Tribunal de Justiça e de todos os eventos online ou híbridos realizados pelo Poder Judiciário.
Clique aqui para conhecer mais sobre a CCom do TJMT.
Clique aqui para acessar a íntegra da Resolução 640/2025 doCNJ.
Autor: Lídice Lannes
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Inscrições abertas: Seminário de Polícia Militar será realizado dia 13
Autor: Keila Maressa
Fotografo:
Departamento: Assessoria de Comunicação da Esmagis – MT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
TJMT divulga resultados de recursos da Comissão Recursal de Heteroidentificação para 4º ENAM 2025/2
A Comissão Recursal de Heteroidentificação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) divulgou na quinta-feira (25 de setembro) o resultado da análise de recursos dos candidatos (as) inscritos (as) no Edital 013/2025, para o 4º Exame Nacional da Magistratura 2025/2 (ENAM), que se autodeclararam negros (pretos ou pardos) e haviam sido considerados inabilitados pela comissão primária. O resultado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE).
A Comissão Recursal de Heteroidentificação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é composta pelo desembargador Lídio Modesto da Silva Filho, pela Dra. Silviane Ramos Lopes da Silva e pelo Ms. Guilherme Matheus da Silva.
A publicação consta no Diário da Justiça Eletrônico e pode ser integralmente visualizada neste link.
Autor: Patrícia Neves
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação Social do TJMT
Email: [email protected]
Feira do Centro terá segunda edição neste sábado, 27
Vereador destaca nova resolução federal sobre prevenção ao câncer de mama
Inscrições abertas: Seminário de Polícia Militar será realizado dia 13
TJMT divulga resultados de recursos da Comissão Recursal de Heteroidentificação para 4º ENAM 2025/2
Tangará da Serra capacita 24 profissionais como facilitadores de Círculos de Construção de Paz
Segurança
Polícia Civil prende mãe e filha flagradas vendendo drogas em Primavera do Leste
A Polícia Civil, com ação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Primavera do Leste, e apoio da...
Terceiro Batalhão da PM homenageia 93 autoridades durante solenidade de aniversário de 36 anos
O 3º Batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso – “Batalhão Subtenente Odenil Alves Pedroso” – realizou, na noite desta...
Polícia Civil identifica e prende homens que transportaram drogas em ônibus
A Polícia Civil, em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (25.9), dois homens,...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
JUSTIÇA4 dias atrás
MP recomenda intervenção na concessão de água em Porto Alegre do Norte
-
ARTIGOS & OPINIÕES5 dias atrás
Por que precisamos de uma Comissão para o Futuro?
-
CIDADES4 dias atrás
Caminhão da vacina estará em seis bairros de Sinop nesta semana com imunização gratuita
-
ELEIÇÕES4 dias atrás
Plano de Contratações Anual para 2026 é aprovado pelo TRE-MT
-
CIDADES4 dias atrás
Programa Cidade Limpa lança cronograma para retirada de cabos e fios irregulares dos postes de energia
-
Cuiabá4 dias atrás
Vereadora Michelly Alencar acompanha vistoria no CDMIC em Cuiabá
-
AGRONEGÓCIO5 dias atrás
Irrigação é chave para produtividade, valorização da terra e expansão agrícola
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Mutirão da Justiça Eleitoral procura 59 eleitores que não fizeram biometria em Ribeirãozinho