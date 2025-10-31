CNJ torna dupla autenticação obrigatória para público externo acessar PJe

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou que todos os tribunais do país adotem, a partir de segunda-feira (03 de novembro), o Múltiplo Fator de Autenticação (MFA) para acesso aos sistemas judiciais, conforme a Portaria CNJ nº 140/2024. O objetivo é proteger informações processuais, garantir a integridade dos sistemas e reduzir riscos de ataques cibernéticos.

No Poder Judiciário de Mato Grosso (PJMT), a partir dessa data, o público externo deverá usar aplicativos autenticadores, como Gov.br, FreeOTP, Google Authenticator e Microsoft Authenticator, que geram códigos numéricos temporários de seis dígitos.

Esses códigos passam a ser o segundo fator obrigatório de autenticação, junto à senha pessoal do usuário.

Autenticação além do Gov.br

O acesso via Gov.br nível Ouro é uma das opções oferecidas, especialmente para usuários(as) que já utilizam a verificação em duas etapas no aplicativo do Governo Federal.

No entanto, o MFA não se limita ao Gov.br, uma vez que o CNJ exige que todos os acessos ao PJe, independentemente da forma de login, utilizem dupla verificação com autenticação multifatorial.

Essa ampliação assegura que tanto usuários internos (magistrados e servidores), quanto externos (advogados, promotores e defensores) estejam protegidos sob os mesmos padrões de cibersegurança.

Por que o novo método é mais seguro

Os códigos gerados pelos autenticadores são dinâmicos, criptografados e mudam a cada poucos segundos, o que elimina vulnerabilidades associadas a senhas fixas e tokens reutilizáveis.

Isso impede fraudes de login, clonagem de dispositivos e compartilhamento indevido de credenciais.

Proteção integral das informações do PJe

Com a dupla autenticação, o acesso ao PJe passa a ocorrer em ambiente totalmente validado e auditável, o que significa que cada entrada e operação ficam associadas a um usuário legítimo.

Isso traz mais confiança ao público externo que utilizam o sistema.

Página de Ajuda MFA – TJMT

👉 Acesse a página do MFA no PJe: https://www.tjmt.jus.br/pagina/acesso-ao-pje

📘 Consulte também os manuais disponíveis em:

Manual 2FA PJe TJMT – GOVBR

Manual 2FA PJe TJMT – Autenticadores

Suporte técnico

Em caso de dúvidas ou dificuldades no acesso com autenticação multifatorial, os usuários poderão entrar em contato com os canais de suporte exclusivos da CTI, disponíveis a partir de 3 de novembro:

– OAB-MT: (65) 3617-3909

– MPMT / PGE-MT / Defensoria Pública de MT: (65) 3617-3910

