CNM convoca prefeitos e gestores municipais para participarem da XXIII Marcha

Crédito: Vicente de Souza

Falta pouco mais de 30 dias para a XXIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que ocorre nos dias 25 a 28 de abril, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) em Brasília. Para marcar a contagem regressiva, o presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, convocou todos os envolvidos na gestão municipal a participarem do maior evento municipalista da América Latina.

“Infelizmente, em função da pandemia, tivemos dois anos sem poder realizar a Marcha. Estamos com muita vontade e determinação de que isto venha ocorrer na data agendada de 25 a 28 de abril. Eu quero não só conclamar, mas quero convocá-los, intimá-los para que estejam em Brasília, já que este é um dos maiores eventos internacionais de Municípios e nós sabemos que tem 3,3 mil novos prefeitos que ainda não participaram de Marcha”, convocou Ziulkoski.

Na programação do evento, pautas de interesse da gestão municipal, além de Seminários Técnicos, espaço para o Movimento Mulheres Municipalistas (MMM), Fórum de Vereadores, plenária com a participação dos órgãos de controle, entre outros momentos fundamentais para a gestão local. Os presidenciáveis também terão espaço para apresentar propostas e responder questionamentos dos gestores municipais.

A participação de lideranças da Câmara dos Deputados e do Senado Federal também está garantida na Marcha. “Temos uma pauta muito grande e muito temos que lutar ainda para que os senhores possam nos próximos três anos, terminar, com dignidade o seu mandato. Portanto, aceite de forma humilde essa convocação. Quero contar com todos aqui em Brasília”, lembra o presidente da CNM ao reforçar a importante participação dos líderes municipais.

Por fim, Paulo Ziulkoski lembra que a união de todos os Entes municipais em busca de importantes resultados para as localidades acabam por resultar em conquistas valiosas para todo o país. “É hora de mostrar a nossa força, nossa unidade. Somente unidos poderemos progredir e poderemos, talvez, ter um pouco mais de fôlego para sustentar tudo o que é passado aos Municípios. É hora da nossa reação, de uma grande Marcha”, finaliza.

Inscrições

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial do evento. Municípios contribuintes e em dia com a CNM têm direito à inscrição gratuita do prefeito e desconto para os outros participantes pela prefeitura. As inscrições serão homologadas automaticamente após pagamento do boleto, tendo desconto na inscrição realizada até o dia 8 de abril.

No portal oficial você também encontra as medidas adotadas para o evento devido à pandemia causada pela Covid-19. Entre elas, a apresentação obrigatória, na entrada, de comprovante de vacinação contra Covid-19 (versão física ou on-line) completo, minimamente com duas doses ou dose única.