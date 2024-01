Coadjuvantes agrícolas reduzem custos de produção em até 40%

O ano começou com oportunidades para quem deseja se qualificar profissionalmente e conquistar novos espaços no mercado de trabalho local. O programa Qualifica Sinop está com vagas abertas para cursos em diferentes áreas de atuação, a previsão é que mais de 35 turmas sejam abertas ainda no primeiro semestre de 2024.

Entre as capacitações previstas estão os cursos de Assentador de Revestimento, Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos, Assistente Contábil Financeiro, Assistente de Atendimento ao Cliente, Confeiteiro, Cozinheiro Industrial, Eletricista de Instalações Prediais, Eletricista Industrial, Estoquista.

Também devem ser abertas turmas nos cursos de Instalador Hidráulico, Mecânico de Máquinas De Costura, Mecânico de Motores Ciclo Diesel, Montador e Reparador de Computador, Operador de Computador, Operador de Empilhadeira, Padeiro, Pintor de Obras Imobiliárias, Salgadeiro e Soldador de Eletrodo Revestido.

Neste período serão oferecidas cerca de 880 vagas. O programa é uma parceria da Prefeitura Municipal com o Senai, criado para ofertar à população cursos nas áreas tecnológicas, construção civil, eletroeletrônica, metalmecânica, alimentos e bebidas, vestuário, automotiva, tecnologia da informação, logística e gestão gerando oportunidades tanto para quem deseja se aperfeiçoar ou aprender uma nova profissão. As matrículas são feitas de segunda a sexta-feira, na sede do Senai, das 8h até às 20h. Para mais informações o telefone de contato é o (66) 3531-2062.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT