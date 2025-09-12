JUSTIÇA
Cobertura negada durante carência é abusiva, define TJMT em caso de urgência médica
A Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) reconheceu a abusividade da negativa de cobertura de um plano de saúde que se recusou a custear internação de urgência por complicações da Covid-19, alegando carência contratual. O colegiado, entretanto, limitou o reembolso das despesas hospitalares aos valores da tabela da própria operadora, afastando a condenação ao pagamento integral fixada em Primeira Instância.
O beneficiário, poucos dias após contratar o plano, apresentou sintomas graves da doença, com comprometimento pulmonar superior a 50%. Apesar da gravidade e da recomendação médica para internação imediata, a operadora autorizou apenas as primeiras 12 horas de atendimento, sustentando que ainda estava em curso o prazo de carência de 180 dias.
Na análise do recurso, o relator, desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, destacou que a legislação não permite a aplicação de carência em hipóteses de risco iminente de morte. “A prescrição médica firmada por profissional habilitado, indicando a necessidade de internação urgente diante de risco de morte, é suficiente para afastar a carência contratual”, afirmou.
O magistrado também fez referência à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ). “A Súmula 597 estabelece que ‘a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva’”, pontuou.
Embora tenha reconhecido o dever de cobertura, o colegiado reformou parcialmente a sentença para limitar o reembolso. Isso porque, conforme explicou o relator, a Lei nº 9.656/98 (art. 12, inciso VI) prevê que, nos casos de atendimento fora da rede credenciada, o ressarcimento se dá apenas com base na tabela de preços do plano. “Não se pode impor ao convênio o pagamento integral das despesas médicas realizadas pelo beneficiário em instituição não credenciada, sob pena de violação ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato”, concluiu.
Processo nº 1020266-60.2023.8.11.0015
Autor: Flávia Borges
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Fórum de Rondonópolis entrega doações arrecadadas na 1ª Corrida da Justiça e Cidadania
Autor: Adellisses Magalhães
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Judiciário estadual e parceiros realizam 7ª edição do Mutirão Ambiental em Cuiabá
Autor: Alcione dos Anjos
Fotografo:
Departamento: Assessoria de Comunicação da CGJ-TJMT
Email: [email protected]
Após resgatar cão ferido, Jean Barros defende ampliação no atendimento da Diretoria de Bem-Estar Animal
Rádio Assembleia é uma das escolhidas para comemorar os 90 anos do programa A Voz do Brasil
Festeja Sinop terá Marcha para Jesus e show gospel com Israel Salazar neste sábado (13)
TRE-MT fará parte do Projeto “Cidadão do Futuro”
Cobertura negada durante carência é abusiva, define TJMT em caso de urgência médica
Segurança
Polícia Civil deflagra operação contra o tráfico de drogas e a criminalidade em Peixoto de Azevedo
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Peixoto de Azevedo, deflagrou na quinta-feira (11.9), a Operação Pax Urbana para...
Polícia Militar apreende submetralhadora e prende integrantes de facção criminosa em Cáceres
Policiais militares da Força Tática do 6º Comando Regional apreenderam, na noite desta quinta-feira (11.9), uma submetralhadora artesanal, 47 munições...
Filha de vítima e mais três adolescentes são apreendidos por homicídio em Colíder
Quatro adolescentes envolvidos no homicídio de uma mulher em Colíder foram apreendidos, na noite de quinta-feira (11.9), em ação conjunta...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES3 dias atrás
Setembro Amarelo: quando a saúde mental também protege o coração
-
CIDADES4 dias atrás
Prefeitura debate com provedores de internet e telefonia sobre despoluição de cabeamento e fiação
-
Saúde4 dias atrás
Profissionais de saúde e da segurança pública são qualificados para registros de mortes por causas externas
-
CIDADES7 dias atrás
Festeja: Prefeito apresenta potencial de Sinop para investidores nacionais e internacionais
-
Saúde7 dias atrás
Ministério da Saúde investe R$ 61,5 milhões para ampliar atendimentos especializados e garantir mais acesso à saúde bucal no Ceará
-
Saúde6 dias atrás
Ministro Padilha visita primeiro Centro de Referência em Saúde Indígena do Brasil, no território Yanomami
-
AGRONEGÓCIO4 dias atrás
Proibição do abate de cavalos põe em xeque mercado de carne equina no Brasil
-
MEIO AMBIENTE4 dias atrás
Corpo de Bombeiros publica edital de processo seletivo para contratação de bombeiros temporários