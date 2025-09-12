Connect with us

Cobertura negada durante carência é abusiva, define TJMT em caso de urgência médica

12/09/2025

A imagem apresenta uma balança dourada, símbolo da justiça, centralizada em um fundo branco. À direita da base da balança, as letras "TJMT" em dourado. No lado direito, a frase "2ª INSTÂNCIA" em azul e "DECISÃO DO DIA" em azul escuro e negrito. No lado esquerdo, três linhas horizontais azul-marinho.A Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) reconheceu a abusividade da negativa de cobertura de um plano de saúde que se recusou a custear internação de urgência por complicações da Covid-19, alegando carência contratual. O colegiado, entretanto, limitou o reembolso das despesas hospitalares aos valores da tabela da própria operadora, afastando a condenação ao pagamento integral fixada em Primeira Instância.

O beneficiário, poucos dias após contratar o plano, apresentou sintomas graves da doença, com comprometimento pulmonar superior a 50%. Apesar da gravidade e da recomendação médica para internação imediata, a operadora autorizou apenas as primeiras 12 horas de atendimento, sustentando que ainda estava em curso o prazo de carência de 180 dias.

Na análise do recurso, o relator, desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, destacou que a legislação não permite a aplicação de carência em hipóteses de risco iminente de morte. “A prescrição médica firmada por profissional habilitado, indicando a necessidade de internação urgente diante de risco de morte, é suficiente para afastar a carência contratual”, afirmou.

O magistrado também fez referência à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ). “A Súmula 597 estabelece que ‘a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva’”, pontuou.

Embora tenha reconhecido o dever de cobertura, o colegiado reformou parcialmente a sentença para limitar o reembolso. Isso porque, conforme explicou o relator, a Lei nº 9.656/98 (art. 12, inciso VI) prevê que, nos casos de atendimento fora da rede credenciada, o ressarcimento se dá apenas com base na tabela de preços do plano. “Não se pode impor ao convênio o pagamento integral das despesas médicas realizadas pelo beneficiário em instituição não credenciada, sob pena de violação ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato”, concluiu.

Processo nº 1020266-60.2023.8.11.0015

Autor: Flávia Borges

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Fórum de Rondonópolis entrega doações arrecadadas na 1ª Corrida da Justiça e Cidadania

2 horas atrás

12/09/2025

Uma ação solidária promovida pelo Fórum da Comarca de Rondonópolis se concretizou nesta quinta-feira (11 de setembro) com a entrega oficial das doações arrecadadas durante a 1ª Corrida da Justiça e Cidadania.
Ao todo, a Casa do Bom Samaritano recebeu duas toneladas de alimentos, sendo uma tonelada oriunda das inscrições e outra doada pelo parceiro Tropical Supermercado, além de R$ 78.477,94, valor líquido obtido com a realização do evento. Os recursos serão destinados integralmente à instituição, que presta assistência diária a pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social, oferecendo refeições, banhos e cuidados básicos de higiene.
A juíza diretora do Foro de Rondonópolis, Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, ressaltou a importância do gesto coletivo. “Hoje celebramos o resultado da união entre Judiciário, forças de segurança e sociedade civil. A entrega desses alimentos e recursos representa dignidade e esperança para aqueles que mais precisam. É uma forma concreta de mostrar que a Justiça também caminha junto com a cidadania”, destacou.
A magistrada também agradeceu aos apoiadores da iniciativa. “Aproveito para agradecer o apoio dos nossos parceiros, patrocinadores e apoiadores, que foram imprescindíveis para o alcance dos nossos objetivos. Cada contribuição fez parte desta conquista, refletida em resultados expressivos que impactaram positivamente nossa comunidade”.
O evento beneficente, realizado no dia 17 de agosto, reuniu 500 atletas em um percurso de 7 quilômetros, mobilizando a comunidade em uma corrente do bem. Mais do que uma prova esportiva, a corrida se consolidou como exemplo de integração e compromisso social, reforçando a função cidadã do Poder Judiciário de Mato Grosso.
Prestação de contas aberta ao público
Com foco na transparência, o Fórum da Comarca de Rondonópolis convida a população para participar da sessão pública de prestação de contas da 1ª Corrida da Justiça e Cidadania, que ocorrerá nesta sexta-feira (12 de setembro), às 14h, na Sala de Reuniões do Fórum da Comarca de Rondonópolis.
A prestação de contas é pública e também poderá ser consultada por meio do sistema Controle de Informações Administrativas (CIA), disponível no link: https://cia.tjmt.jus.br/Publico/ConsultaPublica/Index.aspx, mediante informação do número do expediente 0714340-42.2025.8.11.0003.

Autor: Adellisses Magalhães

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Judiciário estadual e parceiros realizam 7ª edição do Mutirão Ambiental em Cuiabá

3 horas atrás

12/09/2025

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) e outras instituições, realiza a 7ª edição do Mutirão Ambiental de 1º Grau, entre os dias 15 e 19 de setembro de 2025, em Cuiabá. O evento será realizado no Complexo dos Juizados Especiais, das 8h às 18h, com o objetivo de agilizar a solução de conflitos ambientais por meio da conciliação.
A iniciativa busca resolver infrações ambientais sem a necessidade de judicialização, priorizando acordos que preveem medidas de compensação e recuperação ambiental, além do pagamento de multas. Dessa forma, os responsáveis por infrações ambientais assumem compromissos efetivos para reparar os danos causados, fortalecendo a cultura de responsabilidade socioambiental em Mato Grosso.
Nesta edição, serão analisados 279 procedimentos administrativos, distribuídos em seis salas de audiências, onde magistrados, representantes da Sema e demais órgãos parceiros atuarão de forma integrada.
“Ao estimular soluções consensuais, o mutirão une celeridade processual, reparação dos danos e preservação dos recursos naturais, garantindo que a Justiça e a sociedade caminhem lado a lado na proteção do meio ambiente”, afirmou o corregedor-geral da Justiça, desembargador José Luiz Leite Lindote, ao destacar a importância do mutirão para a efetividade das políticas ambientais.
Instituições parceiras – Além do TJMT e da Sema-MT, participam desta edição do mutirão: Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT); Polícia Judiciária Civil (PJC-MT); Procuradoria-Geral do Estado (PGE-MT).
O trabalho conjunto dessas instituições reforça o compromisso com a preservação ambiental, assegurando a efetividade dos acordos firmados e a redução do acervo de processos judiciais.
Acesse o Termo de Cooperação 12/2025

Autor: Alcione dos Anjos

Fotografo:

Departamento: Assessoria de Comunicação da CGJ-TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

SEGURANÇA12/09/2025

Polícia Civil deflagra operação contra o tráfico de drogas e a criminalidade em Peixoto de Azevedo

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Peixoto de Azevedo, deflagrou na quinta-feira (11.9), a Operação Pax Urbana para...
SEGURANÇA12/09/2025

Polícia Militar apreende submetralhadora e prende integrantes de facção criminosa em Cáceres

Policiais militares da Força Tática do 6º Comando Regional apreenderam, na noite desta quinta-feira (11.9), uma submetralhadora artesanal, 47 munições...
SEGURANÇA12/09/2025

Filha de vítima e mais três adolescentes são apreendidos por homicídio em Colíder

Quatro adolescentes envolvidos no homicídio de uma mulher em Colíder foram apreendidos, na noite de quinta-feira (11.9), em ação conjunta...

Brasil02/09/2025

Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos

Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Brasil01/09/2025

Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631

O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Brasil19/08/2025

Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...

