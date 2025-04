Cobertura vacinal contra a gripe atinge apenas 7% do público-alvo em Cuiabá

A vereadora e primeira-dama de Cuiabá, Samantha Iris, será uma das palestrantes do 1º Workshop sobre Saúde Ocular para Gestores Escolares, que acontece na próxima terça-feira (22), às 19h, no Centro de Formação da Escola Cuiabana. O evento é voltado para profissionais da educação da rede pública municipal e marca a estreia da Semana da Conscientização sobre as Doenças Oculares, instituída por lei de autoria da própria parlamentar.

A legislação, sancionada pelo prefeito Abilio Brunini, passou a integrar o calendário oficial da educação municipal e visa promover o diagnóstico precoce de problemas visuais em crianças. A iniciativa homenageia a deputada federal Amália Barros (em memória), referência nacional na defesa da saúde ocular.

“Essa semana é uma oportunidade para alertar professores, gestores e toda a comunidade escolar sobre a importância do cuidado com os olhos desde a infância. Muitas dificuldades de aprendizagem estão relacionadas à visão, e agir preventivamente pode mudar o futuro de uma criança”, destacou Samantha Iris.

Além da primeira-dama, o workshop contará com especialistas renomados. A oftalmologista Ana Luiza Rodrigues Silva vai apresentar dados sobre a acuidade visual de estudantes cuiabanos. O professor e médico Jair Giampani Junior abordará a prevenção de doenças oculares, enquanto Claudia Celina Siqueira, presidente do Instituto Lions da Visão, falará sobre a atuação da entidade em parceria com a UFMT no atendimento à população.

A Semana da Conscientização será realizada anualmente em abril, em alinhamento com o “Abril Marrom”, campanha nacional dedicada à prevenção da cegueira. A expectativa é que a iniciativa alcance todas as unidades da rede municipal com ações educativas, triagens visuais e encaminhamentos especializados.

#PraCegoVer

A foto mosta Samantha ao lado do prefeito Abilio e do deputado federal Thiago Boava, viúvo da deputada federal Amália Barros. Eles seguram a nova lei que institui a “Semana da Conscientização sobre as Doenças Oculares” no calendário oficial das escolas municipais.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT