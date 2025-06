Cohab São Gonçalo e outros 12 bairros recebem tapa-buraco

Com o objetivo de melhorar a trafegabilidade viária, a Prefeitura de Cuiabá iniciou, na terça-feira (17), os trabalhos de recuperação das vias do bairro Cohab São Gonçalo, por meio do mutirão tapa-buraco. A ação, que vem sendo realizada desde o início do ano, contempla bairros da capital com serviços de recuperação de avenidas principais, vias com grande fluxo de transporte coletivo e ruas adjacentes.

Coordenada e executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, a operação atende, além da Cohab São Gonçalo, outros 12 bairros simultaneamente. São eles: CPA IV, Morada do Ouro, Jardim Universitário, Poção, Areão, Santa Cruz II, Jonas Pinheiro, Santa Amália, Residencial Nilce Paes Barreto, Parque Atalaia, Coophema e Parque Cuiabá.

O serviço tem início com o preparo das vias, que inclui a limpeza da área com motobomba. Em alguns casos, é necessário remover a umidade do solo com o apoio de caminhão-pipa. Na sequência, é aplicado o concreto betuminoso usinado a quente (CBUq), material utilizado por sua alta resistência e durabilidade. O procedimento é finalizado com o rastelamento e a compactação da massa asfáltica, utilizando rolo compactador para nivelamento e acabamento.

Para garantir a segurança durante a execução dos serviços, os trechos em obras são devidamente sinalizados. Quando necessário, a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) também coordena desvios no trânsito.

A população pode solicitar os serviços por meio do canal ZapObras, no número (65) 9 9216-0484, informando a localização do problema, como buracos em vias públicas ou demais demandas de infraestrutura, e enviando fotos. Isso facilita a análise técnica da equipe, que avalia a gravidade da ocorrência e define a prioridade do atendimento.

Outra opção é o Portal de Serviços, onde é possível protocolar solicitações relacionadas à pavimentação, recuperação asfáltica, drenagem, tapa-buraco, limpeza de bocas de lobo, entre outros. Para registrar a solicitação, o munícipe deve preencher um formulário com nome, CPF, endereço, telefone e e-mail. Também é necessário anexar fotos do problema e descrever brevemente a situação, incluindo endereço completo e pontos de referência, o que agiliza a localização e o atendimento.

#PraCegoVer A imagem mostra as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras realizando a operação tapa-buraco no bairro Cohab São Gonçalo.

