Coinoculação promete aumentar a produtividade da soja em 10%

Uma técnica que vem sendo desenvolvida desde o início dos anos 2000 em universidades e centros de pesquisa agrícolas promete aumentar a produtividade da soja no Brasil: a coinoculação de sementes. Para a safra 2025/26, já existem indicações de que o método pode gerar ganhos de até 10% na produtividade, dependendo das condições do solo e do clima.

A coinoculação consiste na aplicação conjunta de dois tipos de microrganismos nas sementes: um que fixa nitrogênio no solo, suprindo parte da demanda da planta, e outro que estimula o crescimento das raízes, melhorando a absorção de água e nutrientes. Essa combinação faz com que a soja explore melhor o solo, seja mais resistente a períodos de seca ou excesso de chuva e tenha um desenvolvimento mais uniforme e vigoroso.

Além dos ganhos em produtividade, a técnica traz benefícios econômicos e ambientais. Ao reduzir a necessidade de fertilizantes nitrogenados, diminui custos de produção e contribui para práticas agrícolas mais sustentáveis.

Para o produtor, a aplicação é relativamente simples: os microrganismos podem ser aplicados diretamente nas sementes antes da semeadura, respeitando recomendações de armazenamento e dosagem, garantindo que a lavoura tenha um início saudável e maior potencial de rendimento. A técnica ainda contribui para a reduzir o uso de fertilizantes sintéticos e diminui as emissões de carbono, alinhando-se às metas de sustentabilidade da agricultura brasileira.

