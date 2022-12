Colaboradores do HMC e Hospital São Benedito participam de capacitação em São Paulo

Colaboradores do Hospital Municipal de Cuiabá e Pronto-Socorro “Dr. Leony Palma de Carvalho” (HMC) e Hospital Municipal São Benedito participaram de uma capacitação do Projeto Nacional “Saúde em Nossas Mãos”, nos dias 13 e 14 deste mês, no Novotel Jaraguá, em São Paulo. Esta é a primeira Sessão de Aprendizagem Presencial desse triênio.

O objetivo é adquirir novos conhecimentos junto com as equipes dos hospitais de excelência do Proadi-SUS HCOR, Albert Einstein, Alemão Oswaldo Cruz, Beneficência Portuguesa, Sírio Libanês e Moinho Dos Ventos.

Paulo Rós, diretor-geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), que administra as duas unidades hospitalares, sob a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, destaca a participação de nove colaboradores, sendo cinco do HMC e quatro do Hospital São Benedito.

“A gestão Emanuel Pinheiro avança na área da Saúde. As duas unidades hospitalares estão entre os 204 hospitais públicos de qualidade selecionados para a execução do projeto nacional”, disse.

Dentre os avanços do projeto, o diretor-geral enfatiza que o HMC alcançou taxa zero de infecção do trato urinário com adoção de normas e rotinas padronizadas desde o mês de outubro de 2021. “Já o Hospital Municipal São Benedito iniciou recentemente a fase de execução dos protocolos de mudanças com o objetivo de alcançar a redução de 30% do índice de infecção hospitalar, conforme proposto pelo projeto”, explicou Rós.

Segundo a coordenadora do Núcleo de Gestão de Qualidade Hospitalar (NGQH) do HMC, Márcia Pereira, durante o encontro, a equipe do HMC foi convidada a participar para o momento de apresentação dos resultados alcançados e compartilhamento das ideias de mudanças.

“Nosso próximo passo é intensificar nossas ações junto às equipes assistenciais, contribuindo com o aprimoramento das suas habilidades. E melhorar nossos processos, disseminando as lições aprendidas e, principalmente, sustentar dentro da UTI do projeto os indicadores que refletem tendência a melhoria”, ressaltou.

A coordenadora de enfermagem do Hospital São Benedito, Thuany Giraldo, explicou que, constantemente, a equipe da unidade está em constante aprendizagem via consultoria online com o hospital HCOR.

“Estamos trabalhando para reduzir o índice de infecção hospitalar. Esse encontro presencial reforça ainda mais as ações a serem executadas, pois participamos de oficinas que aplicaram metodologia de ensino baseado no modelo da melhoria”, revelou.

O Projeto Nacional “Saúde em Nossas Mãos”, é realizado pelo Ministério da Saúde, por meio de uma ação do Programa de Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS) sob consultoria de hospitais de excelência no país.