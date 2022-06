Colaboradores do Hospital Municipal de Cuiabá recebem capacitação

A primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, inaugurou o atendimento presencial da unidade padrão do Siminina, localizada no bairro Pascoal Ramos. O espaço foi inaugurado pela Prefeitura de Cuiabá, em 2020, ainda em meio à pandemia quando as atividades do programa estavam suspensas.

“É uma alegria muito grande ver a sala repleta de meninas, aprendendo e sendo bem cuidada pelas as nossas monitoras. Essa região carecia tanto desse serviço e hoje é uma realização estar inaugurando essa unidade que é modelo”, disse a primeira-dama.

São em torno de 450 a 500 m² de área construída com duas salas multidisciplinar e administrativa, incluindo o espaço para específico para a prática de ballet, playground, cozinha, banheiros e área de aberta.

De acordo com a coordenadora, a retomada do atendimento presencial das unidades está sendo um sucesso entre os pais e responsáveis. Já foram três etapas e quase 1 mil vagas em diversas unidades.

“Os pais estão felizes porque é um local seguro e educativo que eles deixam suas filhas enquanto estão nos afazeres do dia a dia. Várias unidades esgotam em dois dias. Estamos bastante empolgados nessa retomada”, disse.

Atualmente, o processo de retomada está na 3ª etapa com o preenchimento de 250 vagas nas unidades dos bairros Jardim Renascer, Bela Vista e Pascoal Ramos. A previsão da coordenação do Programa Siminina é que a quarta etapa abrirá vagas em meados de julho nas unidades como a do Centro Administrativo Político (CPA) III.

Algumas unidades estão sendo reformadas para a reabertura, conforme solicitado pelo Núcleo de Apoio à Primeira-dama.