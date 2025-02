Colapso das bombas captadoras de água compromete abastecimento em Várzea Grande

Revisão vai corrigir defasagem da categoria e será objeto de estudos das secretarias de Saúde e Planejamento

As secretarias de Saúde e de Planejamento de Várzea Grande realizaram reunião com representantes do sindicato dos motoristas do Sistema Único de Saúde (SUS) para tratar de melhorias no plano de carreira da categoria. A reunião contou com a presença da secretária de Saúde, Deisi Bocalon, da secretária de Planejamento, Fabyane Nagazawa, e do presidente do sindicato dos servidores municipais, Carlino Neto.

Deisi Bocalon destacou o compromisso da gestão municipal em buscar soluções para atender às demandas dos profissionais: “Estamos em tratativas para atender essa demanda. Não é algo impossível de ser realizado. Acreditamos que possa ser feito, apesar do orçamento já previsto. Temos buscado economizar em outras áreas para viabilizar essa melhoria, pois esse também é o desejo da prefeita Flávia Moretti e do vice Tião da Zaeli”.

O presidente do sindicato, Carlino Neto, ressaltou os avanços obtidos na reunião. “A reunião foi satisfatória. Fomos bem-recebidos pelas secretárias Deisi Bocalon e Fabyane Nagazawa. Avançamos em uma discussão antiga que sempre travava com gestões passadas. Agora, tratamos de números concretos e, se Deus quiser, vai dar certo. A bripe dos motoristas do SUS retornará e o percentual que pleiteávamos será ajustado na tabela salarial. Está tudo desenhado dentro do planejamento. Agradecemos às secretarias de Saúde e de Planejamento pelo empenho em resolver essa questão”. A bripe é um bônus indenizatório de produção resolutiva extraordinária, uma gratificação.

O motorista do SUS, Alan Calvi, reforçou a importância da atualização da tabela salarial. “Buscávamos essa atualização há mais de dois anos, e agora eles vão fazer um estudo. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Falamos sobre a ‘bripei’, e vamos voltar a receber o valor que nos foi tirado em setembro pela gestão do ex-prefeito”. Trata-se do Bônus Indenizatório de Produção Resolutiva Extraordinária. A “gratificação”

Fabyane Nagazawa enfatizou que a revisão da tabela salarial será analisada dentro do planejamento orçamentário. “Acredito que essa revisão seja válida, já que há uma defasagem há alguns anos. Agora, vamos analisar os números, a rotina e a necessidade futura para colocar essa atualização financeira dentro do planejamento. A equipe de motoristas precisa desse ajuste”.

A gestão municipal reafirma seu compromisso com a valorização dos profissionais e seguirá dialogando para garantir melhorias estruturais e salariais à categoria.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT