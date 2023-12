Coleta de leite humano beneficiou mais de 1,5 mil bebês prematuros em Mato Grosso

O nadador Felipe Lima e o skatista Ricardo Porva serão homenageados na edição 2023 do Prêmio Sabino Albertão, que reconhecerá os destaques do esporte em Mato Grosso, em evento no dia 9 de dezembro, em Cuiabá. Os atletas mato-grossenses entram para o Hall da Fama da premiação por ajudar a levar o nome do Estado ao cenário esportivo nacional e internacional. “A intenção da homenagem especial é reconhecer publicamente nomes que se destacam na história do esporte mato-grossense, deixando registrado trajetórias que serviram de inspiração a outros atletas”, explicou o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), Jefferson Carvalho Neves. O cuiabano Felipe Lima integrou a seleção brasileira de natação por 20 anos, e competiu nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, e de Tóquio, em 2021. O atleta foi campeão Pan-Americano de natação nos anos de 2011, 2015 e 2019 e medalhista em campeonatos mundiais de natação.

Atualmente, Felipe é membro do Conselho Técnico Nacional de natação e também integra a comissão de atletas da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). Com o Instituto Felipe Lima (IFL), que foi implantado em Cuiabá, o atleta atua com projetos que promovem o desenvolvimento social por meio de atividades esportivas.

Ricardo Porva nasceu em Cáceres e, aos 11 anos, conheceu o skate. Depois disso, nunca mais conseguiu abandonar a modalidade, mesmo após se mudar para Curitiba (PR). Em 2002, ele se torna o primeiro atleta mato-grossense profissional de skate street e começa a conquistar as primeiras colocações em rankings nacionais e mundiais. O skatista e a esposa dele são fundadores do Instituto Viva Iris, oficializado em 2019 com o objetivo de atuar por acessibilidade, inclusão, direitos, diversão e qualidade de vida às pessoas com deficiência. Antes, o casal já havia criado o Skate Adaptado, equipamento usado para andar de skate com a filha Iris, que é portadora da doença rara Atrofia Muscular Espinhal. A homenagem especial durante o Prêmio Sabino Albertão também será feita à Federação das Indústrias de Mato Grosso (Fiemt) e à Academia Bodytech por meio da entrega do Troféu Amigo do Esporte. O tributo visa reconhecer a contribuição das instituições para a realização de grandiosos eventos esportivos no Estado. O Prêmio Sabino Albertão é uma realização do Instituto Kurâdomôdo em parceria com a Secel-MT, e produção da Bemtivi Academia de Arte. Além das homenagens especiais, serão premiadas 11 categorias esportivas que se destacaram entre julho de 2022 e julho de 2023. Dentre as categorias estão Atleta, Paratleta e Técnico do Ano, Gestor Esportivo, Time e representantes da comunicação esportiva. Também estão inclusos prêmios a projetos sociais, paralímpicos e de iniciação esportiva. Cada categoria possui de três a cinco indicados, que foram selecionados a partir de inscrições abertas ao público por meio de formulário online. Confira aqui os indicados.

