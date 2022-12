Coleta de lixo domiciliar sofrerá alterações nas datas de 31 de dezembro e 1º de janeiroColeta de lixo domiciliar sofrerá alterações nas datas de 31 de dezembro e 1º de janeiro

As ações de saneamento básico promovidas pela gestão Emanuel Pinheiro repercutem nacionalmente. Em novembro deste ano, a administração da capital mato-grossense recebeu uma premiação promovida pelo Instituto Trata Brasil, na categoria inovação e tecnologia. O reconhecimento é fruto de uma série de investimentos planejados que o Município tem feito, desde 2017.

“Cuiabá vive uma intensa transformação. Temos iniciativas de respeito ao meio ambiente, unindo o desenvolvimento e o sustentável”, afirma o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.

Ele cita, por exemplo, que de 2017 a 2022, a gestão Emanuel Pinheiro investiu quase R$ 900 milhões em obras de saneamento básico.

A meta, explica o gestor, é chegar, até dezembro de 2024, a mais de R$ 1,2 bilhão injetados nesta área.

Relembra que em em 2017, apenas 132 bairros eram atendidos com o saneamento, esse número saltou para atuais 226 bairros.

“Isso representa o salto de apenas 33% de cobertura da cidade com tratamento de esgoto para 79%. Com isso, cerca de 13 toneladas diárias de carga poluidora deixaram de ser despejadas nos rios Cuiabá e Coxipó. A Prefeitura de Cuiabá vem promovendo uma verdadeira revolução no saneamento, o que resulta em melhor qualidade de vida, respeito ao nosso meio ambiente. Meu compromisso é fazer sempre o melhor para a minha cidade”, explicou.

Também foi constatado a queda de 93% das internações hospitalares por doenças associadas à falta de saneamento.

Na capital, mais de 442 km de rede de esgoto foram implantadas, de 2017 a 2022.