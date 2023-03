Coleta seletiva e reaproveitamento no TCE-MT viram tema de projeto que concorrerá a prêmio nacional

Divulgação TCE-MT

O presidente da Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social (CPSAS) do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Guilherme Antônio Maluf, participou da primeira reunião e posse dos integrantes do Comitê Temático de Saúde do Instituto Rui Barbosa (IRB), realizada na quinta-feira (30), em Brasília.

Convidado para ser o secretário Executivo do Comitê, o conselheiro apresentou alguns aspectos da realidade mato-grossense, da experiência e trabalho desempenhado no âmbito da Comissão do TCE-MT.

O encontro contou com a presença de representantes dos 33 Tribunais de Contas do país. O Comitê será presidido pelo Conselheiro Sebastião Helvecio Ramos de Castro e inicia com 40 integrantes, sendo 20 desses, conselheiros membros das Cortes de Contas.

O Comitê Temático de Saúde do IRB possui a finalidade de coordenar, supervisionar e executar as atividades técnicas da área da saúde, mediante a produção de conhecimento, estudo de boas práticas e elaborar diretrizes para todo o sistema nacional.

Após a posse, os membros deliberaram sobre as diretrizes iniciais que nortearão os trabalhos: diagnóstico da realidade e ações de cada uma dos estados, judicialização da saúde e Organizações Sociais.

Secretaria de Comunicação/TCE-MT

E-mail: [email protected]

Flickr: clique aqui

Fonte: TCE MT – MT